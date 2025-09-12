Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей - 12.09.2025
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей
2025-09-12T09:05+0300
2025-09-12T09:05+0300
происшествия
россия
ташкент
иркутск
уральские авиалинии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - ПРАЙМ. Авиарейс "Уральских Авиалиний" по маршруту Иркутск - Ташкент прервал полет из-за столкновения с птицей, обошлось без повреждений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "При выполнении рейса U62719 по маршруту Иркутск - Ташкент во время разбега произошло попадание птицы в двигатель. Для обеспечения безопасности полета экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку. Инженерно-технический состав провел инспекцию двигателя - повреждений не обнаружено, замена борта не потребовалась", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что борт уже вылетел в пункт назначения, посадка в аэропорту Ташкента планируется в 13.35 местного времени (11.35 мск). По сообщению Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 91 пассажир. По факту авиационного события организована проверка, отметили в ведомстве.
ташкент
иркутск
россия, ташкент, иркутск, уральские авиалинии
Происшествия, РОССИЯ, Ташкент, Иркутск, Уральские авиалинии
09:05 12.09.2025
 
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей

Самолет авиарейса Иркутск — Ташкент прервал полет из-за попадания птицы в двигатель

© РИА Новости . Максим Блинов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - ПРАЙМ. Авиарейс "Уральских Авиалиний" по маршруту Иркутск - Ташкент прервал полет из-за столкновения с птицей, обошлось без повреждений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"При выполнении рейса U62719 по маршруту Иркутск - Ташкент во время разбега произошло попадание птицы в двигатель. Для обеспечения безопасности полета экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку. Инженерно-технический состав провел инспекцию двигателя - повреждений не обнаружено, замена борта не потребовалась", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что борт уже вылетел в пункт назначения, посадка в аэропорту Ташкента планируется в 13.35 местного времени (11.35 мск).
По сообщению Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 91 пассажир. По факту авиационного события организована проверка, отметили в ведомстве.
Происшествия
 
 
