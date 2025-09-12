https://1prime.ru/20250912/reys-862169160.html
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей - 12.09.2025, ПРАЙМ
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей
Авиарейс "Уральских Авиалиний" по маршруту Иркутск - Ташкент прервал полет из-за столкновения с птицей, обошлось без повреждений, сообщает пресс-служба... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T09:05+0300
2025-09-12T09:05+0300
2025-09-12T09:05+0300
происшествия
россия
ташкент
иркутск
уральские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271270_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_83c19ae963a26862d3c5f15b4462e523.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - ПРАЙМ. Авиарейс "Уральских Авиалиний" по маршруту Иркутск - Ташкент прервал полет из-за столкновения с птицей, обошлось без повреждений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "При выполнении рейса U62719 по маршруту Иркутск - Ташкент во время разбега произошло попадание птицы в двигатель. Для обеспечения безопасности полета экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку. Инженерно-технический состав провел инспекцию двигателя - повреждений не обнаружено, замена борта не потребовалась", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что борт уже вылетел в пункт назначения, посадка в аэропорту Ташкента планируется в 13.35 местного времени (11.35 мск). По сообщению Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 91 пассажир. По факту авиационного события организована проверка, отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250911/rossiya-862150907.html
ташкент
иркутск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271270_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_9fde2415074422be92c8fc671d86596e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ташкент, иркутск, уральские авиалинии
Происшествия, РОССИЯ, Ташкент, Иркутск, Уральские авиалинии
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей
Самолет авиарейса Иркутск — Ташкент прервал полет из-за попадания птицы в двигатель
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - ПРАЙМ. Авиарейс "Уральских Авиалиний" по маршруту Иркутск - Ташкент прервал полет из-за столкновения с птицей, обошлось без повреждений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"При выполнении рейса U62719 по маршруту Иркутск - Ташкент во время разбега произошло попадание птицы в двигатель. Для обеспечения безопасности полета экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку. Инженерно-технический состав провел инспекцию двигателя - повреждений не обнаружено, замена борта не потребовалась", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что борт уже вылетел в пункт назначения, посадка в аэропорту Ташкента планируется в 13.35 местного времени (11.35 мск).
По сообщению Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 91 пассажир. По факту авиационного события организована проверка, отметили в ведомстве.
"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу