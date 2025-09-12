https://1prime.ru/20250912/rossija-862163421.html
Развитием индустрии халяль в России занимаются представители разных религий
Развитием индустрии халяль в России занимаются представители разных религий - 12.09.2025, ПРАЙМ
Развитием индустрии халяль в России занимаются представители разных религий
Развитием индустрии халяль в России занимаются сегодня представители разных национальностей и религий, заявил РИА Новости генеральный директор Международного... | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Развитием индустрии халяль в России занимаются сегодня представители разных национальностей и религий, заявил РИА Новости генеральный директор Международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.
"Сегодня наша страна показывает хороший пример, когда представители разных национальностей и религий занимаются развитием индустрии "Халяль". Мусульманские организации делают свою работу, государственные органы - свою, а предприятия производят продукцию "Халяль" согласно стандартам Духовных управлений мусульман и международных стандартов", - сказал он.
По его словам, "эта совместная работа помогает нам успешно решать поставленные задачи". Газизов напомнил, что после многочисленных обращений мусульман в Совет муфтиев России председатель СМР Равиль Гайнутдин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в деле развития индустрии халяль.
"В результате чего было проведено совещание с участием представителей Администрации президента, Совета муфтиев России, ряда министерств и представителей научно-исследовательских институтов. Ну, а в 2003 году силами экспертов нашего Центра и ученых Совета муфтиев России был разработан первый стандарт "Халяль" в России и на постсоветском пространстве", - заключил Газизов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
Развитием индустрии халяль в России занимаются представители разных религий
Газизов: Развитием индустрии халяль в России занимаются представители разных религий
