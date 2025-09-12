Развитием индустрии халяль в России занимаются представители разных религий

https://1prime.ru/20250912/rossija-862163421.html

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Развитием индустрии халяль в России занимаются сегодня представители разных национальностей и религий, заявил РИА Новости генеральный директор Международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. "Сегодня наша страна показывает хороший пример, когда представители разных национальностей и религий занимаются развитием индустрии "Халяль". Мусульманские организации делают свою работу, государственные органы - свою, а предприятия производят продукцию "Халяль" согласно стандартам Духовных управлений мусульман и международных стандартов", - сказал он. По его словам, "эта совместная работа помогает нам успешно решать поставленные задачи". Газизов напомнил, что после многочисленных обращений мусульман в Совет муфтиев России председатель СМР Равиль Гайнутдин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в деле развития индустрии халяль. "В результате чего было проведено совещание с участием представителей Администрации президента, Совета муфтиев России, ряда министерств и представителей научно-исследовательских институтов. Ну, а в 2003 году силами экспертов нашего Центра и ученых Совета муфтиев России был разработан первый стандарт "Халяль" в России и на постсоветском пространстве", - заключил Газизов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

