https://1prime.ru/20250912/rossija-862163797.html
В России разрабатывают нормативную базу для строительства СНЭ
В России разрабатывают нормативную базу для строительства СНЭ - 12.09.2025, ПРАЙМ
В России разрабатывают нормативную базу для строительства СНЭ
Сейчас разрабатывается нормативная база для проведения конкурсных отборов на строительство систем накопителей энергии (СНЭ), федеральный закон о СНЭ уже... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T06:36+0300
2025-09-12T06:36+0300
2025-09-12T06:36+0300
финансы
экономика
россия
рф
крым
кубань
госдума
россети
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862163797.jpg?1757648198
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сейчас разрабатывается нормативная база для проведения конкурсных отборов на строительство систем накопителей энергии (СНЭ), федеральный закон о СНЭ уже проходит согласование в Госдуме, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.
"В данный момент проект федерального закона для строительства СНЭ уже проходит согласование в Госдуме, также разрабатывается подзаконная нормативная база, которая будет обеспечивать возможность отбирать проекты строительства систем накопления с целью компенсации дефицитов мощности в отдельных энергосистемах. В разработанных проектах нормативных правовых актов пока нет никаких ценовых параметров, все эти значения будут определяться распоряжением правительства под конкретные решения", - сказал он.
Первый проект строительства СНЭ будет реализован без проведения конкурсного отбора компанией "Россети". В последующем другие проекты строительства накопителей должны будут отбираться на конкурсной основе, пояснил Жихарев.
Директор ассоциации также рассказал, что на этапе проектирования концепции интеграции СНЭ в энергосистеме России, которую АРВЭ прорабатывала в этом году, около 10 компаний проявили интерес к новому сектору.
"Среди них даже те компании, которые на данный момент не имеют активов в электроэнергетике. Но в основном это, конечно, имеющие в активе объекты ВИЭ-генерации. Как по факту сложится рынок, мы пока можем только гадать", - добавил он.
В июле замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщил, что Минэнерго РФ рассчитывает, что накопители энергии будут установлены "Россетями" на юге страны до 1 июля 2026 года, а также планируется подготовить нормативно-правовую базу для их установки и в других регионах. По его словам, накопители энергии планируется установить в энергосистеме Крыма - на 100 МВт и на Кубани - на 250 МВт.
рф
крым
кубань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, крым, кубань, госдума, россети
Финансы, Экономика, РОССИЯ, РФ, КРЫМ, КУБАНЬ, Госдума, Россети
В России разрабатывают нормативную базу для строительства СНЭ
АРВЭ: разрабатывается нормативная база для строительства СНЭ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сейчас разрабатывается нормативная база для проведения конкурсных отборов на строительство систем накопителей энергии (СНЭ), федеральный закон о СНЭ уже проходит согласование в Госдуме, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.
"В данный момент проект федерального закона для строительства СНЭ уже проходит согласование в Госдуме, также разрабатывается подзаконная нормативная база, которая будет обеспечивать возможность отбирать проекты строительства систем накопления с целью компенсации дефицитов мощности в отдельных энергосистемах. В разработанных проектах нормативных правовых актов пока нет никаких ценовых параметров, все эти значения будут определяться распоряжением правительства под конкретные решения", - сказал он.
Первый проект строительства СНЭ будет реализован без проведения конкурсного отбора компанией "Россети". В последующем другие проекты строительства накопителей должны будут отбираться на конкурсной основе, пояснил Жихарев.
Директор ассоциации также рассказал, что на этапе проектирования концепции интеграции СНЭ в энергосистеме России, которую АРВЭ прорабатывала в этом году, около 10 компаний проявили интерес к новому сектору.
"Среди них даже те компании, которые на данный момент не имеют активов в электроэнергетике. Но в основном это, конечно, имеющие в активе объекты ВИЭ-генерации. Как по факту сложится рынок, мы пока можем только гадать", - добавил он.
В июле замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщил, что Минэнерго РФ рассчитывает, что накопители энергии будут установлены "Россетями" на юге страны до 1 июля 2026 года, а также планируется подготовить нормативно-правовую базу для их установки и в других регионах. По его словам, накопители энергии планируется установить в энергосистеме Крыма - на 100 МВт и на Кубани - на 250 МВт.