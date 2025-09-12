Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разрабатывают нормативную базу для строительства СНЭ - 12.09.2025
В России разрабатывают нормативную базу для строительства СНЭ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сейчас разрабатывается нормативная база для проведения конкурсных отборов на строительство систем накопителей энергии (СНЭ), федеральный закон о СНЭ уже проходит согласование в Госдуме, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. "В данный момент проект федерального закона для строительства СНЭ уже проходит согласование в Госдуме, также разрабатывается подзаконная нормативная база, которая будет обеспечивать возможность отбирать проекты строительства систем накопления с целью компенсации дефицитов мощности в отдельных энергосистемах. В разработанных проектах нормативных правовых актов пока нет никаких ценовых параметров, все эти значения будут определяться распоряжением правительства под конкретные решения", - сказал он. Первый проект строительства СНЭ будет реализован без проведения конкурсного отбора компанией "Россети". В последующем другие проекты строительства накопителей должны будут отбираться на конкурсной основе, пояснил Жихарев. Директор ассоциации также рассказал, что на этапе проектирования концепции интеграции СНЭ в энергосистеме России, которую АРВЭ прорабатывала в этом году, около 10 компаний проявили интерес к новому сектору. "Среди них даже те компании, которые на данный момент не имеют активов в электроэнергетике. Но в основном это, конечно, имеющие в активе объекты ВИЭ-генерации. Как по факту сложится рынок, мы пока можем только гадать", - добавил он. В июле замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщил, что Минэнерго РФ рассчитывает, что накопители энергии будут установлены "Россетями" на юге страны до 1 июля 2026 года, а также планируется подготовить нормативно-правовую базу для их установки и в других регионах. По его словам, накопители энергии планируется установить в энергосистеме Крыма - на 100 МВт и на Кубани - на 250 МВт.
06:36 12.09.2025
 
В России разрабатывают нормативную базу для строительства СНЭ

АРВЭ: разрабатывается нормативная база для строительства СНЭ

