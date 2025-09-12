https://1prime.ru/20250912/rossiya--862190798.html

Россия в январе-августе удвоила экспорт яиц

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе 2025 года экспортировала 12,4 тысячи тонн яиц, что на 93,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "За восемь месяцев 2025 года Россия экспортировала 12,4 тысячи тонн яиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 93,3% в натуральном выражении и 72,4% в стоимостном", - говорится в сообщении. Там уточнили, что в стоимостном выражении больше всего яиц импортировал Казахстан - его доля в поставках составила 43%, Монголия на втором месте с долей в 28%, на третьем месте ОАЭ - на них пришелся 21% поставок. В "Агроэкспорте" добавили, что мяса птицы за 8 месяцев экспортировано более 290 тысяч тонн, что на 20% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем поставок вырос на 26%. Доля импорта Китая в данном сегменте в стоимостном выражении составила 44%, четверть доли пришлась на Саудовскую Аравию, и на третьем месте Казахстан с долей в поставках в 8%.

