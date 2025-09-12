Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: у семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева могут забрать активы - 12.09.2025
СМИ: у семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева могут забрать активы
СМИ: у семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева могут забрать активы - 12.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: у семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева могут забрать активы
Генеральная прокуратура Российской Федерации планирует взыскать в пользу государства активы, оцениваемые более чем в 79 миллиардов рублей, принадлежащие семье... | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации планирует взыскать в пользу государства активы, оцениваемые более чем в 79 миллиардов рублей, принадлежащие семье бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Он был осужден по обвинениям в коррупции и позже отправился в зону СВО. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на материалы дела.Согласно информации издания, иск, инициированный генпрокурором Игорем Красновым, касается 12 физических и юридических лиц, среди которых родители, братья, сын и супруга бывшего градоначальника. Под раздачу попадут такие компании, как "Востокцемент" и "Ренессанс". В исковом заявлении, поданном в Тверской суд Москвы, утверждается, что, вступив в должность мэра, Пушкарев не прекратил предпринимательскую деятельность, "а создал ложную видимость отдаления от бизнес-интересов". Прокуратура полагает, что капитал предприятий группы "Востокцемент" увеличивался за счет использования муниципальных ресурсов и полномочий Пушкарева, что является нарушением антикоррупционных норм. Прокуратура требует конфисковать имущество Пушкарева для казны как добытое в результате нарушения норм о предотвращении коррупции. Это включает акции и доли в двух десятках компаний, которые уже были арестованы судом для обеспечения иска. В апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. Адвокатская защита безуспешно пыталась обжаловать приговор в Мосгорсуде. В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении властью и присудил ему пять лет заключения. В результате, с учетом предыдущего приговора, общий срок составил 15 лет и три месяца строгого режима. Адвокат Пушкарева, Руслан Омельченко, сообщил РИА Новости, что в декабре 2024 года его подзащитный отправился в зону СВО.
СМИ: у семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева могут забрать активы

