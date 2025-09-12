https://1prime.ru/20250912/rossiya-862199105.html
В России планируют ввести новые параметры расчета утилизационного сбора
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Новые параметры расчета утилизационного сбора в РФ планируется ввести с 1 ноября 2025 года, они не коснутся автомобилей, за которые он оплачен до вступления в силу соответствующих изменений, сообщил Минпромторг РФ. Минпромторг после обращения ассоциации "Объединение автопроизводителей России" разработал проект постановления правительства РФ, меняющий параметры расчета коэффициентов утилизационного сбора. Согласно документу, на их размер теперь будет влиять мощность двигателя автомобиля. "Отметим, что в случае утверждения предлагаемых изменений, они вступят в силу с 1 ноября 2025 года и не отразятся на автолюбителях, которые уже оплатили утильсбор на иномарку по действующим правилам до вступления в силу новой нормы", - говорится в сообщении министерства.
