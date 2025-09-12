Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России планируют ввести новые параметры расчета утилизационного сбора - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862199105.html
В России планируют ввести новые параметры расчета утилизационного сбора
В России планируют ввести новые параметры расчета утилизационного сбора - 12.09.2025, ПРАЙМ
В России планируют ввести новые параметры расчета утилизационного сбора
Новые параметры расчета утилизационного сбора в РФ планируется ввести с 1 ноября 2025 года, они не коснутся автомобилей, за которые он оплачен до вступления в... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T16:09+0300
2025-09-12T16:09+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Новые параметры расчета утилизационного сбора в РФ планируется ввести с 1 ноября 2025 года, они не коснутся автомобилей, за которые он оплачен до вступления в силу соответствующих изменений, сообщил Минпромторг РФ. Минпромторг после обращения ассоциации "Объединение автопроизводителей России" разработал проект постановления правительства РФ, меняющий параметры расчета коэффициентов утилизационного сбора. Согласно документу, на их размер теперь будет влиять мощность двигателя автомобиля. "Отметим, что в случае утверждения предлагаемых изменений, они вступят в силу с 1 ноября 2025 года и не отразятся на автолюбителях, которые уже оплатили утильсбор на иномарку по действующим правилам до вступления в силу новой нормы", - говорится в сообщении министерства.
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862198780.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
16:09 12.09.2025
 
В России планируют ввести новые параметры расчета утилизационного сбора

В России с 1 ноября планируют ввести новые параметры утилизационного сбора

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Автомобили в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Новые параметры расчета утилизационного сбора в РФ планируется ввести с 1 ноября 2025 года, они не коснутся автомобилей, за которые он оплачен до вступления в силу соответствующих изменений, сообщил Минпромторг РФ.
Минпромторг после обращения ассоциации "Объединение автопроизводителей России" разработал проект постановления правительства РФ, меняющий параметры расчета коэффициентов утилизационного сбора. Согласно документу, на их размер теперь будет влиять мощность двигателя автомобиля.
"Отметим, что в случае утверждения предлагаемых изменений, они вступят в силу с 1 ноября 2025 года и не отразятся на автолюбителях, которые уже оплатили утильсбор на иномарку по действующим правилам до вступления в силу новой нормы", - говорится в сообщении министерства.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Минпромторг предложил применять льготный коэффициент утилизационного сбора
16:06
 
БизнесРОССИЯРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала