https://1prime.ru/20250912/rossiya-862199257.html
ЦБ отмечает оживление рынка легковых автомобилей в России
ЦБ отмечает оживление рынка легковых автомобилей в России - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ отмечает оживление рынка легковых автомобилей в России
Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T16:11+0300
2025-09-12T16:11+0300
2025-09-12T16:11+0300
финансы
бизнес
банки
рф
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "В последние месяцы мы видим оживление рынка легковых автомобилей. Этой активизации способствуют и скидки, и распродажи стран-дилеров, потому что были созданы большие запасы автомобилей, оживление автокредитов", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862199105.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8cfd40b71acd74901a21fc3aa86716ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, банки, рф, эльвира набиуллина, банк россия
Финансы, Бизнес, Банки, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
ЦБ отмечает оживление рынка легковых автомобилей в России
Набиуллина: ЦБ отмечает оживление рынка легковых автомобилей
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"В последние месяцы мы видим оживление рынка легковых автомобилей. Этой активизации способствуют и скидки, и распродажи стран-дилеров, потому что были созданы большие запасы автомобилей, оживление автокредитов", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
В России планируют ввести новые параметры расчета утилизационного сбора