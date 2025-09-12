https://1prime.ru/20250912/rossiya-862199257.html

ЦБ отмечает оживление рынка легковых автомобилей в России

ЦБ отмечает оживление рынка легковых автомобилей в России - 12.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ отмечает оживление рынка легковых автомобилей в России

Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "В последние месяцы мы видим оживление рынка легковых автомобилей. Этой активизации способствуют и скидки, и распродажи стран-дилеров, потому что были созданы большие запасы автомобилей, оживление автокредитов", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

рф

2025

Новости

