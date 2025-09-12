https://1prime.ru/20250912/rossiya-862201455.html

Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников

Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников

россия

рф

оксана лут

минсельхоз

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Каждый год в российский АПК должно приходить порядка 160 тысяч новых работников, чтобы замещать тех, кто уходит на пенсию, и сохранять рост производительности труда, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на научном форуме в Ставропольском ГАУ. "Порядка 150 тысяч сотрудников отрасли у нас в среднем уходит ежегодно. Преимущественно это не потому, что они пошли работать в другое место, а потому что у нас очень возрастные коллективы... Поэтому мы понимаем, замещать 150 тысяч, плюс 10 тысяч ежегодно нам нужно увеличиваться", - сказала Лут, добавив, что на текущий момент в отрасли работает 6,4 миллиона человек. Она уточнила, что в отрасли много людей старше 60 лет, которые через 5 лет уйдут из нее. В основном преобладает контингент старше 50 лет. "И они тоже уйдут, предположим, через 10-15 лет, и нам надо их замещать. И так у нас с вами происходит фактически каждый год", - добавила министр. Также Лут отметила, что за последние 10 лет в АПК России увеличилась производительность труда на 53-55%. По ее словам, отрасль также должна сохранять темп производительности при том, что он уже выше, чем у других отраслей.

рф

россия, рф, оксана лут, минсельхоз