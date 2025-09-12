https://1prime.ru/20250912/rossiya-862201455.html
Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников
Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников - 12.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников
Каждый год в российский АПК должно приходить порядка 160 тысяч новых работников, чтобы замещать тех, кто уходит на пенсию, и сохранять рост производительности... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T16:32+0300
2025-09-12T16:32+0300
2025-09-12T16:33+0300
россия
рф
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_300788b5c7c64a711c093ed443a9c27b.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Каждый год в российский АПК должно приходить порядка 160 тысяч новых работников, чтобы замещать тех, кто уходит на пенсию, и сохранять рост производительности труда, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на научном форуме в Ставропольском ГАУ. "Порядка 150 тысяч сотрудников отрасли у нас в среднем уходит ежегодно. Преимущественно это не потому, что они пошли работать в другое место, а потому что у нас очень возрастные коллективы... Поэтому мы понимаем, замещать 150 тысяч, плюс 10 тысяч ежегодно нам нужно увеличиваться", - сказала Лут, добавив, что на текущий момент в отрасли работает 6,4 миллиона человек. Она уточнила, что в отрасли много людей старше 60 лет, которые через 5 лет уйдут из нее. В основном преобладает контингент старше 50 лет. "И они тоже уйдут, предположим, через 10-15 лет, и нам надо их замещать. И так у нас с вами происходит фактически каждый год", - добавила министр. Также Лут отметила, что за последние 10 лет в АПК России увеличилась производительность труда на 53-55%. По ее словам, отрасль также должна сохранять темп производительности при том, что он уже выше, чем у других отраслей.
https://1prime.ru/20250902/minselkhoz-861629850.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_ffb57a4be07ac2e71ba5f0a5efadfeef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, оксана лут, минсельхоз
РОССИЯ, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз
Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников
Глава Минсельхоза Лут: каждый год в АПК должны приходить 160 тысяч новых работников
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Каждый год в российский АПК должно приходить порядка 160 тысяч новых работников, чтобы замещать тех, кто уходит на пенсию, и сохранять рост производительности труда, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на научном форуме в Ставропольском ГАУ.
"Порядка 150 тысяч сотрудников отрасли у нас в среднем уходит ежегодно. Преимущественно это не потому, что они пошли работать в другое место, а потому что у нас очень возрастные коллективы... Поэтому мы понимаем, замещать 150 тысяч, плюс 10 тысяч ежегодно нам нужно увеличиваться", - сказала Лут, добавив, что на текущий момент в отрасли работает 6,4 миллиона человек.
Она уточнила, что в отрасли много людей старше 60 лет, которые через 5 лет уйдут из нее. В основном преобладает контингент старше 50 лет. "И они тоже уйдут, предположим, через 10-15 лет, и нам надо их замещать. И так у нас с вами происходит фактически каждый год", - добавила министр.
Также Лут отметила, что за последние 10 лет в АПК России увеличилась производительность труда на 53-55%. По ее словам, отрасль также должна сохранять темп производительности при том, что он уже выше, чем у других отраслей.
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая