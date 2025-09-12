Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862201455.html
Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников
Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников - 12.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников
Каждый год в российский АПК должно приходить порядка 160 тысяч новых работников, чтобы замещать тех, кто уходит на пенсию, и сохранять рост производительности... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T16:32+0300
2025-09-12T16:33+0300
россия
рф
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_300788b5c7c64a711c093ed443a9c27b.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Каждый год в российский АПК должно приходить порядка 160 тысяч новых работников, чтобы замещать тех, кто уходит на пенсию, и сохранять рост производительности труда, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на научном форуме в Ставропольском ГАУ. "Порядка 150 тысяч сотрудников отрасли у нас в среднем уходит ежегодно. Преимущественно это не потому, что они пошли работать в другое место, а потому что у нас очень возрастные коллективы... Поэтому мы понимаем, замещать 150 тысяч, плюс 10 тысяч ежегодно нам нужно увеличиваться", - сказала Лут, добавив, что на текущий момент в отрасли работает 6,4 миллиона человек. Она уточнила, что в отрасли много людей старше 60 лет, которые через 5 лет уйдут из нее. В основном преобладает контингент старше 50 лет. "И они тоже уйдут, предположим, через 10-15 лет, и нам надо их замещать. И так у нас с вами происходит фактически каждый год", - добавила министр. Также Лут отметила, что за последние 10 лет в АПК России увеличилась производительность труда на 53-55%. По ее словам, отрасль также должна сохранять темп производительности при том, что он уже выше, чем у других отраслей.
https://1prime.ru/20250902/minselkhoz-861629850.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_ffb57a4be07ac2e71ba5f0a5efadfeef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, оксана лут, минсельхоз
РОССИЯ, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз
16:32 12.09.2025 (обновлено: 16:33 12.09.2025)
 
Глава Минсельхоза рассказала о необходимом для АПК количестве работников

Глава Минсельхоза Лут: каждый год в АПК должны приходить 160 тысяч новых работников

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОксана Лут
Оксана Лут - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Оксана Лут. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Каждый год в российский АПК должно приходить порядка 160 тысяч новых работников, чтобы замещать тех, кто уходит на пенсию, и сохранять рост производительности труда, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на научном форуме в Ставропольском ГАУ.
"Порядка 150 тысяч сотрудников отрасли у нас в среднем уходит ежегодно. Преимущественно это не потому, что они пошли работать в другое место, а потому что у нас очень возрастные коллективы... Поэтому мы понимаем, замещать 150 тысяч, плюс 10 тысяч ежегодно нам нужно увеличиваться", - сказала Лут, добавив, что на текущий момент в отрасли работает 6,4 миллиона человек.
Она уточнила, что в отрасли много людей старше 60 лет, которые через 5 лет уйдут из нее. В основном преобладает контингент старше 50 лет. "И они тоже уйдут, предположим, через 10-15 лет, и нам надо их замещать. И так у нас с вами происходит фактически каждый год", - добавила министр.
Также Лут отметила, что за последние 10 лет в АПК России увеличилась производительность труда на 53-55%. По ее словам, отрасль также должна сохранять темп производительности при том, что он уже выше, чем у других отраслей.
Свиноводческое хозяйство - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Минсельхоз надеется на расширение числа поставщиков свинины на рынок Китая
2 сентября, 09:36
 
РОССИЯРФОксана ЛутМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала