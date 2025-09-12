https://1prime.ru/20250912/rossiya-862203579.html

Набиуллина: льготные программы кредитования должны быть адресными

2025-09-12T16:58+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Льготные программы кредитования в России должны быть адресными и сфокусированными, иначе они потребуют больших бюджетных вложений, которые будут отвлекать ресурсы от других направлений, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Льготные программы ... должны быть адресными, очень хорошо сфокусированными. Иначе, если много таких льготных программ, где правительство берет на себя весь риск повышения ставок, то правительству придется тратить значительный объем средств на компенсации банкам, который будет отвлекать ресурсы от различных социальных, инвестиционных направлений, приоритетных направлений", - объяснила Набиуллина, говоря о различных льготных программах кредитования. Правительство РФ в начале сентября дополнительно выделило 100,4 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" и "Льготная ипотека". Отвечая на вопрос журналистов о выделении дополнительных средств на льготную ипотеку, Набиуллина подчеркнула, что это не расширение льготной программы, а "необходимые дополнительные средства из бюджета на субсидирование процентов по уже ранее выданным льготным кредитам" из-за выросших ставок. "Это в очередной раз показывает, что масштабные льготные программы могут приводить не только к повышению цен, которые опережают и доходы населения, но и требуют значительного объема расходов бюджета, если все риски по росту процентных ставок берет на себя бюджет", - добавила глава регулятора. Она добавила, что ЦБ РФ находится в постоянном взаимодействии с Госдумой и правительством по вопросу льготных программ. "На наш взгляд, сейчас правительство концентрирует свои льготные программы на приоритетных направлениях: поддержка конкретных категорий граждан, конкретных отраслей экономики, где в этот момент поддержка действительно нужна", - заключила Набиуллина.

