https://1prime.ru/20250912/rossiya-862204532.html

Набиуллина рассказала о росте стоимости жилья в России

Набиуллина рассказала о росте стоимости жилья в России - 12.09.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о росте стоимости жилья в России

Льготные ипотечные программы привели к росту стоимости жилья в России вдвое, вместе с тем объемы строительства увеличились на 10%, заявила глава Банка России... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T17:10+0300

2025-09-12T17:10+0300

2025-09-12T17:10+0300

недвижимость

бизнес

россия

эльвира набиуллина

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862203424_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_54e0840824b3fa5466b90757f68dfc62.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы привели к росту стоимости жилья в России вдвое, вместе с тем объемы строительства увеличились на 10%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Денежный стимул, который был в лице льготной ипотеки, он не смог значимо увеличить объемы предложения. Это ушло в основном в цены. Что мы видим? С начала 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены в два раза. В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения", - заявила глава ЦБ. Она добавила, что такой пример наглядно показывает, к чему могут привести попытки искусственно поддержать спрос без оглядки на возможности предложения. Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

https://1prime.ru/20250912/nabiullina-862200189.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, эльвира набиуллина, банк россия