Набиуллина рассказала о росте стоимости жилья в России
Набиуллина рассказала о росте стоимости жилья в России
2025-09-12T17:10+0300
2025-09-12T17:10+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы привели к росту стоимости жилья в России вдвое, вместе с тем объемы строительства увеличились на 10%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Денежный стимул, который был в лице льготной ипотеки, он не смог значимо увеличить объемы предложения. Это ушло в основном в цены. Что мы видим? С начала 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены в два раза. В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения", - заявила глава ЦБ. Она добавила, что такой пример наглядно показывает, к чему могут привести попытки искусственно поддержать спрос без оглядки на возможности предложения. Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
17:10 12.09.2025
 
Набиуллина рассказала о росте стоимости жилья в России

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы привели к росту стоимости жилья в России вдвое, вместе с тем объемы строительства увеличились на 10%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Денежный стимул, который был в лице льготной ипотеки, он не смог значимо увеличить объемы предложения. Это ушло в основном в цены. Что мы видим? С начала 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены в два раза. В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения", - заявила глава ЦБ.
Она добавила, что такой пример наглядно показывает, к чему могут привести попытки искусственно поддержать спрос без оглядки на возможности предложения.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
Набиуллина высказалась о рассрочках при покупке жилья
16:20
 
