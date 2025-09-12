Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин примет участие в Форуме объединенных культур в Петербурге - 12.09.2025
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862209722.html
Путин примет участие в Форуме объединенных культур в Петербурге
Путин примет участие в Форуме объединенных культур в Петербурге - 12.09.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие в Форуме объединенных культур в Петербурге
Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.09.2025
2025-09-12T18:28+0300
2025-09-12T18:28+0300
россия
рф
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/58/840125890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6fcb006a30fea1d2964003296174d423.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин выступит на международном культурном форуме, обратится к участникам форума", - сказал Песков журналистам, комментируя график президента РФ на пятницу. Ранее Песков сообщал, что Путин в пятницу посетит один из российских регионов. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в в мероприятии принимаю участие представители всех 89 регионов Российской Федерации и представители 69 стран мира.
рф
санкт-петербург
россия, рф, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, татьяна голикова
РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Татьяна Голикова
18:28 12.09.2025
 
Путин примет участие в Форуме объединенных культур в Петербурге

Песков: Путин примет участие в Форуме объединенных культур в Петербурге

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин выступит на международном культурном форуме, обратится к участникам форума", - сказал Песков журналистам, комментируя график президента РФ на пятницу.
Ранее Песков сообщал, что Путин в пятницу посетит один из российских регионов.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в в мероприятии принимаю участие представители всех 89 регионов Российской Федерации и представители 69 стран мира.
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии
10 сентября, 14:46
 
РОССИЯ РФ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Владимир Путин Дмитрий Песков Татьяна Голикова
 
 
