Российский рынок акций за пятницу упал на 2,35 процента

Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением на фоне геополитической неопределенности и неоправдавшихся ожиданий о снижении... | 12.09.2025

2025-09-12T18:56+0300

2025-09-12T18:56+0300

2025-09-12T19:16+0300

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением на фоне геополитической неопределенности и неоправдавшихся ожиданий о снижении ключевой ставки ЦБ РФ до 16%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,35% - до 2 839,73 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,78%, до 1 114,33 пункта, долларовый РТС - на 0,86%, до 1 060,18 пункта.За неделю основной индекс упал на 2,13%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,99%, долларовый индекс РТС - на 5,4%.Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожает на 1,63%, до 67,45 доллара за баррель.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых, хотя большинство экспертов ожидало снижения до 16%."Индекс Мосбиржи завершал неделю волной снижения, опустившись к середине области 2800-2900 пунктов. Геополитической неопределенности не убавилось, наоборот, появились новые угрозы западных санкций. В то же время ЦБ принял осторожное решение по ключевой ставке", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Регулятор, с одной стороны, удивил, ведь большинство на рынке ждали более решительного шага, хотя с другой стороны, причины не спешить с секвестром "ключа" имелись, добавил он."Кроме того, ЦБ РФ придерживался достаточно жесткого сигнала в том числе на последующей пресс-конференции, а глава регулятора Набиуллина заявила, что в эту пятницу рассматривался также вариант сохранения ключевой ставки без изменений, и подчеркнула, что для закрепления дезинфляционного тренда нужно время", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".Лидеры роста и снижения котировокЕдинственные ценные бумаги из расчета основного индекса Московской биржи, показавшие положительную динамику в пятницу, - это акции банка "Санкт-Петербург", которые выросли на 1,43%."Акции банка "Санкт-Петербург" являются одной из дивидендных историй текущего сезона с рекомендованными за 1-е полугодие выплатами 16,61 рубля с доходностью 4,6% и закрытием реестра 6 октября", - рассказала Кожухова.В лидерах снижения акции "Самолета" (-4,93%), "СПБ Биржи" (-4,60%), ЛСР (-4,58%), "ЭН+ Груп" (-4,45%), "Сегежи" (-4,13%).ПрогнозыРынок в ближайшее время будет "переваривать" пятничное решение ЦБ по ставке и оценивать поступающие геополитические новости. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 сентября - 2800-2900 пунктов, рассказал Шепелев.Индекс Мосбиржи может вскоре закрыть августовский гэп и закрепиться ниже 2800 пунктов, заключила Кожухова.

2025

