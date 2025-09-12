Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Представитель ЗАЭС рассказал о работе инспекторов МАГАТЭ на станции - 12.09.2025
Представитель ЗАЭС рассказал о работе инспекторов МАГАТЭ на станции
Представитель ЗАЭС рассказал о работе инспекторов МАГАТЭ на станции - 12.09.2025, ПРАЙМ
Представитель ЗАЭС рассказал о работе инспекторов МАГАТЭ на станции
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), занимаются наблюдением за ситуацией,... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T20:39+0300
2025-09-12T20:39+0300
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), занимаются наблюдением за ситуацией, в их задачи не входит тотальная инспекция, рассказала РИА Новости представитель станции Евгения Яшина. Ранее секретариат МАГАТЭ потребовал получения доступа ко всем местам на площадке ЗАЭС. "Российская Федерация, выступая как ответственная ядерная держава, на добровольной основе обеспечила доступ инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Это было сделано для демонстрации прозрачности и обеспечения информированности международного сообщества в том, что станция находится под безопасным и профессиональным контролем. Подчеркну, задача МАГАТЭ в данном случае — это наблюдение и оценка эксплуатационной безопасности, а не проведение тотальной инспекции", - заявила представитель станции. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 10 сентября также ответил на претензии МАГАТЭ на площадке ООН, заявив, что позиция международной организации "не выглядит обоснованной". На ЗАЭС также отметили, что на станции в данный момент времени находятся три эксперта МАГАТЭ. Ежедневно с ними проводится совместное утреннее совещание с подведением итогов работы за прошедшие сутки. Кроме того, международные эксперты имеют регулярный доступ к ключевым объектам станции, добавили на ЗАЭС.
Вена, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, ООН, Общество
20:39 12.09.2025
 
Представитель ЗАЭС рассказал о работе инспекторов МАГАТЭ на станции

На ЗАЭС заявили, что инспекторы МАГАТЭ не проводят тотальную инспекцию

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), занимаются наблюдением за ситуацией, в их задачи не входит тотальная инспекция, рассказала РИА Новости представитель станции Евгения Яшина.
Ранее секретариат МАГАТЭ потребовал получения доступа ко всем местам на площадке ЗАЭС.
"Российская Федерация, выступая как ответственная ядерная держава, на добровольной основе обеспечила доступ инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Это было сделано для демонстрации прозрачности и обеспечения информированности международного сообщества в том, что станция находится под безопасным и профессиональным контролем. Подчеркну, задача МАГАТЭ в данном случае — это наблюдение и оценка эксплуатационной безопасности, а не проведение тотальной инспекции", - заявила представитель станции.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 10 сентября также ответил на претензии МАГАТЭ на площадке ООН, заявив, что позиция международной организации "не выглядит обоснованной".
На ЗАЭС также отметили, что на станции в данный момент времени находятся три эксперта МАГАТЭ. Ежедневно с ними проводится совместное утреннее совещание с подведением итогов работы за прошедшие сутки. Кроме того, международные эксперты имеют регулярный доступ к ключевым объектам станции, добавили на ЗАЭС.
Постпред России в Вене прокомментировал позицию МАГАТЭ по ЗАЭС
