Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-премьеры Белоруссии и России обсудили нефтегазовую сферу - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862216485.html
Вице-премьеры Белоруссии и России обсудили нефтегазовую сферу
Вице-премьеры Белоруссии и России обсудили нефтегазовую сферу - 12.09.2025, ПРАЙМ
Вице-премьеры Белоруссии и России обсудили нефтегазовую сферу
Вице-премьеры Белоруссии и России Виктор Каранкевич и Александр Новак обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области поставок энергоресурсов, сообщила | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T21:51+0300
2025-09-12T21:51+0300
газ
россия
белоруссия
александр новак
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861227788_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_2aaf8b112fa66a1dc222539e3a646e98.jpg
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Вице-премьеры Белоруссии и России Виктор Каранкевич и Александр Новак обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области поставок энергоресурсов, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Виктор Каранкевич встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. Стороны отметили, что отношения двух стран поступательно развиваются по ключевым направлениям торгово-экономического взаимодействия", - сообщила пресс-служба. "В ходе встречи речь, в частности, шла о перспективах сотрудничества в нефтегазовой сфере и в области поставок энергоресурсов", - говорится в сообщении. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862213697.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861227788_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_954910425644b25387f6b2e722e0ba01.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, белоруссия, александр новак, мировая экономика
Газ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Новак, Мировая экономика
21:51 12.09.2025
 
Вице-премьеры Белоруссии и России обсудили нефтегазовую сферу

Вице-премьеры Белоруссии и России обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

© РИА Новости . Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Вице-премьеры Белоруссии и России Виктор Каранкевич и Александр Новак обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области поставок энергоресурсов, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Виктор Каранкевич встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. Стороны отметили, что отношения двух стран поступательно развиваются по ключевым направлениям торгово-экономического взаимодействия", - сообщила пресс-служба.
"В ходе встречи речь, в частности, шла о перспективах сотрудничества в нефтегазовой сфере и в области поставок энергоресурсов", - говорится в сообщении.
Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере.
Город Тюмень - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Делегации из ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF
20:09
 
ГазРОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр НовакМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала