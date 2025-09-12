https://1prime.ru/20250912/rossiya-862216485.html

Вице-премьеры Белоруссии и России обсудили нефтегазовую сферу

2025-09-12T21:51+0300

газ

россия

белоруссия

александр новак

мировая экономика

МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Вице-премьеры Белоруссии и России Виктор Каранкевич и Александр Новак обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области поставок энергоресурсов, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Виктор Каранкевич встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. Стороны отметили, что отношения двух стран поступательно развиваются по ключевым направлениям торгово-экономического взаимодействия", - сообщила пресс-служба. "В ходе встречи речь, в частности, шла о перспективах сотрудничества в нефтегазовой сфере и в области поставок энергоресурсов", - говорится в сообщении. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере.

белоруссия

2025

газ, россия, белоруссия, александр новак, мировая экономика