https://1prime.ru/20250912/rossiya-862216937.html
Пассажиры "Аэрофлота" забронировали больше шести тысяч билетов в Краснодар
Пассажиры "Аэрофлота" забронировали больше шести тысяч билетов в Краснодар - 12.09.2025, ПРАЙМ
Пассажиры "Аэрофлота" забронировали больше шести тысяч билетов в Краснодар
Пассажиры "Аэрофлота" за первые сутки после начала продаж билетов в Краснодар забронировали 6,6 тысячи штук по семи направлениям полетов, сообщила компания. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T22:06+0300
2025-09-12T22:06+0300
2025-09-12T22:06+0300
бизнес
россия
краснодар
москва
рф
аэрофлот
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861246456_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_cb82f752e3caccf7667d4816fe8d46cd.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пассажиры "Аэрофлота" за первые сутки после начала продаж билетов в Краснодар забронировали 6,6 тысячи штук по семи направлениям полетов, сообщила компания. С момента открытия продаж загрузка первого рейса, который будет выполнен 17 сентября, составляет уже более 60%. Всего на данный момент по семи направлениям в/из Краснодара клиенты забронировали 6,6 тысячи авиабилетов. "Аэрофлот" открыл продажи билетов из Краснодара в Москву 11 сентября, на другие внутрироссийские и международные направления - 12 сентября. По России компания будет выполнять рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы. Из Краснодара за границу полеты будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый аэропорт в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862200816.html
краснодар
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861246456_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4c8fbefc4b3ea7f3ff0b1de616d254e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, краснодар, москва, рф, аэрофлот, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, МОСКВА, РФ, Аэрофлот, Росавиация
Пассажиры "Аэрофлота" забронировали больше шести тысяч билетов в Краснодар
Пассажиры «Аэрофлота» забронировали 6,6 тысячи авиабилетов в Краснодар
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пассажиры "Аэрофлота" за первые сутки после начала продаж билетов в Краснодар забронировали 6,6 тысячи штук по семи направлениям полетов, сообщила компания.
С момента открытия продаж загрузка первого рейса, который будет выполнен 17 сентября, составляет уже более 60%. Всего на данный момент по семи направлениям в/из Краснодара клиенты забронировали 6,6 тысячи авиабилетов.
"Аэрофлот" открыл продажи билетов из Краснодара в Москву 11 сентября, на другие внутрироссийские и международные направления - 12 сентября. По России компания будет выполнять рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы. Из Краснодара за границу полеты будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый аэропорт в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
"Аэрофлот" назвал цены на авиабилеты из Краснодара в Дубай