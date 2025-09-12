Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с губернатором Бегловым - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862217793.html
Путин встретился с губернатором Бегловым
Путин встретился с губернатором Бегловым - 12.09.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с губернатором Бегловым
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T21:50+0300
2025-09-12T22:31+0300
общество
россия
санкт-петербург
рф
владимир путин
александр беглов
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862217520_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_c11bf5f8b27e53939fd2fe4b4348d517.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент провел встречу с Александром Бегловым", - сказал он журналистам. Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
https://1prime.ru/20250904/putin-861794494.html
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862217520_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_aaccf86f49259437423109ced9d1ff1a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, санкт-петербург, рф, владимир путин, александр беглов, дмитрий песков
Общество , РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Владимир Путин, Александр Беглов, Дмитрий Песков
21:50 12.09.2025 (обновлено: 22:31 12.09.2025)
 
Путин встретился с губернатором Бегловым

Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент провел встречу с Александром Бегловым", - сказал он журналистам.
Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Путин встретился с премьер-министром Лаоса
4 сентября, 16:30
 
ОбществоРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФВладимир ПутинАлександр БегловДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала