Путин встретился с губернатором Бегловым
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T21:50+0300
2025-09-12T21:50+0300
2025-09-12T22:31+0300
общество
россия
санкт-петербург
рф
владимир путин
александр беглов
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862217520_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_c11bf5f8b27e53939fd2fe4b4348d517.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент провел встречу с Александром Бегловым", - сказал он журналистам. Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
санкт-петербург
рф
