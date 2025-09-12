Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров рассказал о введенных против него и его семьи санкциях - 12.09.2025
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862219499.html
Кадыров рассказал о введенных против него и его семьи санкциях
Кадыров рассказал о введенных против него и его семьи санкциях - 12.09.2025, ПРАЙМ
Кадыров рассказал о введенных против него и его семьи санкциях
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в более чем 30 санкционных списках | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T23:05+0300
2025-09-12T23:05+0300
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в более чем 30 санкционных списках Ранее Япония объявила новые санкции в отношении организаций и физических лиц из РФ, в том числе и регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова и его президента, матери главы Чечни — Аймани Кадыровой. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине. "У нас всегда было немало недоброжелателей. Сегодня я нахожусь более чем в тридцати санкционных списках. Туда включена моя семья, а также дорогая мама — Президент РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что его мать посвятила свою жизнь помощи нуждающимся, строительству школ, мечетей и детских садов, поддержке семей погибших бойцов. "Но вместо того, чтобы оценить этот труд, Лондон, а теперь и Япония, включили её в санкционные списки. Это решение принято не ради справедливости, а чтобы угодить западным кураторам. Но как бы ни старались наши враги, нас не сломить", - добавил глава республики.
23:05 12.09.2025
 
Кадыров рассказал о введенных против него и его семьи санкциях

ГРОЗНЫЙ, 12 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в более чем 30 санкционных списках
Ранее Япония объявила новые санкции в отношении организаций и физических лиц из РФ, в том числе и регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова и его президента, матери главы Чечни — Аймани Кадыровой. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине.
"У нас всегда было немало недоброжелателей. Сегодня я нахожусь более чем в тридцати санкционных списках. Туда включена моя семья, а также дорогая мама — Президент РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что его мать посвятила свою жизнь помощи нуждающимся, строительству школ, мечетей и детских садов, поддержке семей погибших бойцов.
"Но вместо того, чтобы оценить этот труд, Лондон, а теперь и Япония, включили её в санкционные списки. Это решение принято не ради справедливости, а чтобы угодить западным кураторам. Но как бы ни старались наши враги, нас не сломить", - добавил глава республики.
Кадыров высмеял новые обвинения от СБУ
2 сентября, 21:28
Кадыров высмеял новые обвинения от СБУ
2 сентября, 21:28
 
Заголовок открываемого материала