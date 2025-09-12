Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во втором квартале на 1,1% в годовом выражении, в I полугодии - на 1,2%, свидетельствуют данные статистического ведомства. Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2025 года. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована августе. По данным Росстата, объем ВВП России за второй квартал составил в текущих ценах 49,516 триллиона рублей. "Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2024 года составил 101,1%, относительно первого квартала 2025 года - 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2025 года по отношению ко второму кварталу 2024 года составил 103,6%", - говорится в документе. "Объем ВВП за первое полугодие 2025 года составил в текущих ценах 97 263,6 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2024 года составил 101,2%", - также отмечается в публикации. В комментарии Росстат указал, что на рост ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: гостиницы и рестораны (на 9,2%); обрабатывающие производства (на 3,8%); строительство (2,7%). Кроме того, на динамику ВВП во втором квартале 2025 года повлияли следующие отрасли: финансы и страхование (на 11%); информация и связь (на 3,5%); деятельность в области культуры и спорта (на 1,6%). В то же время ряд отраслей показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости: водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов; оптовая и розничная торговля; добыча полезных ископаемых.
19:08 12.09.2025
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России на 1,1 процента

Росстат: ВВП России во II квартале вырос на 1,1%

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Монеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль.. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во втором квартале на 1,1% в годовом выражении, в I полугодии - на 1,2%, свидетельствуют данные статистического ведомства.
Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2025 года. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована августе.
По данным Росстата, объем ВВП России за второй квартал составил в текущих ценах 49,516 триллиона рублей. "Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2024 года составил 101,1%, относительно первого квартала 2025 года - 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2025 года по отношению ко второму кварталу 2024 года составил 103,6%", - говорится в документе.
"Объем ВВП за первое полугодие 2025 года составил в текущих ценах 97 263,6 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2024 года составил 101,2%", - также отмечается в публикации.
В комментарии Росстат указал, что на рост ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: гостиницы и рестораны (на 9,2%); обрабатывающие производства (на 3,8%); строительство (2,7%). Кроме того, на динамику ВВП во втором квартале 2025 года повлияли следующие отрасли: финансы и страхование (на 11%); информация и связь (на 3,5%); деятельность в области культуры и спорта (на 1,6%).
В то же время ряд отраслей показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости: водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов; оптовая и розничная торговля; добыча полезных ископаемых.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Российский рынок акций за пятницу упал на 2,35 процента
18:56
 
