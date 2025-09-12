https://1prime.ru/20250912/rubl--862189085.html
Рубль усиливает рост, реагируя на снижение ключевой ставки
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост, реагируя на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего до 17%, следует из данных Московской биржи. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых, хотя большинство экспертов ожидало снижения до 16%. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск снижался на 15 копеек, до 11,8 рубля, а до решения и в первые минуты после него курс составлял около 11,86 рубля.
