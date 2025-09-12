https://1prime.ru/20250912/rubl--862189085.html

Рубль усиливает рост, реагируя на снижение ключевой ставки

Рубль усиливает рост, реагируя на снижение ключевой ставки - 12.09.2025, ПРАЙМ

Рубль усиливает рост, реагируя на снижение ключевой ставки

Рубль усиливает рост, реагируя на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего до 17%, следует из данных Московской биржи. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T13:47+0300

2025-09-12T13:47+0300

2025-09-12T13:47+0300

экономика

рынок

банки

рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83081/40/830814036_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f7ca159398b22473a216667fa43d96be.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост, реагируя на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего до 17%, следует из данных Московской биржи. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых, хотя большинство экспертов ожидало снижения до 16%. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск снижался на 15 копеек, до 11,8 рубля, а до решения и в первые минуты после него курс составлял около 11,86 рубля.

https://1prime.ru/20250912/rynok--862188641.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, банки, рф, банк россии