Рубль продолжает попытки корректировать падение предыдущих дней
Рубль продолжает попытки корректировать падение предыдущих дней - 12.09.2025, ПРАЙМ
Рубль продолжает попытки корректировать падение предыдущих дней
Курс китайской валюты к рублю в пятницу снижается после обозначенной накануне коррекции к сильному росту предыдущих дней, следует из данных Московской биржи. | 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу снижается после обозначенной накануне коррекции к сильному росту предыдущих дней, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск падал на 8 копеек, до 11,87 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,84-11,98 рубля. До оглашения в 13.30 мск решения ЦБ РФ по ключевой ставки рубль будет корректировать предыдущее падение, отмечает Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". "Смягчение денежно-кредитной политики увеличит объем предложения рубля на валютном рынке. Если ключевая ставка опустится на 2 процентных пункта, курс может превысить уровень 12 рублей за юань", - оценивает она. Рубль продолжает оставаться локально перепроданным, не исключена его коррекция вверх, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако в среднесрочном плане ждем продолжения ослабления рубля с уходом курса доллара выше 90 рублей, а юаня – в район 13 рублей", - добавляет он.
Рубль продолжает попытки корректировать падение предыдущих дней
Курс юаня на Мосбирже опустился до 11,87 рубля
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу снижается после обозначенной накануне коррекции к сильному росту предыдущих дней, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск падал на 8 копеек, до 11,87 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,84-11,98 рубля.
До оглашения в 13.30 мск решения ЦБ РФ по ключевой ставки рубль будет корректировать предыдущее падение, отмечает Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". "Смягчение денежно-кредитной политики увеличит объем предложения рубля на валютном рынке. Если ключевая ставка опустится на 2 процентных пункта, курс может превысить уровень 12 рублей за юань", - оценивает она.
Рубль продолжает оставаться локально перепроданным, не исключена его коррекция вверх, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако в среднесрочном плане ждем продолжения ослабления рубля с уходом курса доллара выше 90 рублей, а юаня – в район 13 рублей", - добавляет он.
