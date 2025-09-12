Индекс Мосбиржи снизился на фоне решения ЦБ о снижении ключевой ставки

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций усиливает снижение, реагируя на решение ЦБ РФ опустить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%, следует из данных Московской биржи. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T13:45+0300
2025-09-12T13:45+0300
экономика
рынок
торги
акции
рф
мосбиржа
банк россии
рынок, торги, акции, рф, мосбиржа, банк россии
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, Мосбиржа, Банк России
13:45 12.09.2025
 
Российский рынок акций возобновил снижение на фоне решения ЦБ снизить ставку

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает снижение, реагируя на решение ЦБ РФ опустить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.34 мск снижался на 1,2% к предыдущему закрытию, до 2 873,95 пункта. До решения ЦБ РФ рынок демонстрировал снижение примерно на 0,42%. В момент объявления решения ЦБ РФ индекс резко усилил снижение на пике - до 1,39%.
Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%.
Центробанк снизил ключевую ставку
