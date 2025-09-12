https://1prime.ru/20250912/rynok--862188641.html

Индекс Мосбиржи снизился на фоне решения ЦБ о снижении ключевой ставки

Российский рынок акций усиливает снижение, реагируя на решение ЦБ РФ опустить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%, следует из данных Московской биржи. | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает снижение, реагируя на решение ЦБ РФ опустить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.34 мск снижался на 1,2% к предыдущему закрытию, до 2 873,95 пункта. До решения ЦБ РФ рынок демонстрировал снижение примерно на 0,42%. В момент объявления решения ЦБ РФ индекс резко усилил снижение на пике - до 1,39%. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%.

