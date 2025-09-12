https://1prime.ru/20250912/rynok-862176478.html

Российский рынок акций умеренно снижается в ожидании решения ЦБ

Российский рынок акций умеренно снижается в ожидании решения ЦБ - 12.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снижается в ожидании решения ЦБ

12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы умеренно снижается в ожидании решения ЦБ РФ о величине ключевой ставки - она наверняка будет понижена, но это может не привести к росту основного индекса, при этом в любом случае волатильность торгов возрастёт, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 10.41 мск снижается на 0,37%, до 2897,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,11% до 1121,89 пункта. В частности, заметно дешевеют бумаги "Позитива" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "Россетей" (-1,4%). Дорожают бумаги ЮГК (+1,1%), "Полюса" (+0,8%), Сбербанка (+0,2%). "Склонны ждать снижения ставки на 2 процентных пункта. Так как рынок в котировки не заложил в полной мере это решение, оно позволит индексу начать индексу движение в направлении следующей цели роста, диапазону 3050-3150 пунктов", - считает Евгений Локтюхов из ПСБ. Либо будет снижение на 2 процентных пункта с "жесткой" риторикой, либо на один, но с довольно "мягким" прогнозом, в свою очередь оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не думаем, что оба варианта позволят российскому рынку акций выйти из "боковика"... Однако в любом случае волатильность торгов после объявления вердикта регулятора возрастет", - заключает он.

