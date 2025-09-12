https://1prime.ru/20250912/ryzhenkov-862177706.html

МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Польшей

МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Польшей - 12.09.2025, ПРАЙМ

МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Польшей

Минск спокойно реагирует на закрытие границы Польшей, эти действия в первую очередь направлены против нее же самой, заявил министр иностранных дел Белоруссии... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T11:27+0300

2025-09-12T11:27+0300

2025-09-12T11:27+0300

политика

россия

мировая экономика

польша

минск

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg

МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Минск спокойно реагирует на закрытие границы Польшей, эти действия в первую очередь направлены против нее же самой, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025". "Мы реагируем спокойно. На самом деле, то, что делает сегодня Польша, в первую очередь направлено против самой же Польши", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".

https://1prime.ru/20250912/polsat-862171665.html

польша

минск

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, польша, минск, белоруссия