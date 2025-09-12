https://1prime.ru/20250912/ryzhenkov-862177706.html
МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Польшей
МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Польшей - 12.09.2025, ПРАЙМ
МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Польшей
Минск спокойно реагирует на закрытие границы Польшей, эти действия в первую очередь направлены против нее же самой, заявил министр иностранных дел Белоруссии...
2025-09-12T11:27+0300
2025-09-12T11:27+0300
2025-09-12T11:27+0300
политика
россия
мировая экономика
польша
минск
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Минск спокойно реагирует на закрытие границы Польшей, эти действия в первую очередь направлены против нее же самой, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025". "Мы реагируем спокойно. На самом деле, то, что делает сегодня Польша, в первую очередь направлено против самой же Польши", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".
польша
минск
белоруссия
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Минск спокойно реагирует на закрытие границы Польшей, эти действия в первую очередь направлены против нее же самой, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025".
"Мы реагируем спокойно. На самом деле, то, что делает сегодня Польша, в первую очередь направлено против самой же Польши", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".
