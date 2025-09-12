Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Польшей - 12.09.2025
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Польшей
Минск спокойно реагирует на закрытие границы Польшей, эти действия в первую очередь направлены против нее же самой, заявил министр иностранных дел Белоруссии
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Минск спокойно реагирует на закрытие границы Польшей, эти действия в первую очередь направлены против нее же самой, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025". "Мы реагируем спокойно. На самом деле, то, что делает сегодня Польша, в первую очередь направлено против самой же Польши", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Минск спокойно реагирует на закрытие границы Польшей, эти действия в первую очередь направлены против нее же самой, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025".
"Мы реагируем спокойно. На самом деле, то, что делает сегодня Польша, в первую очередь направлено против самой же Польши", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".
Польша скрыла информацию об обучении своих военных на Украине
