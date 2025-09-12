Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
S7 открыла продажу билетов в Краснодар - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/s7--862178662.html
S7 открыла продажу билетов в Краснодар
S7 открыла продажу билетов в Краснодар - 12.09.2025, ПРАЙМ
S7 открыла продажу билетов в Краснодар
Авиакомпания S7 сообщила, что открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска, полеты начнутся 26 октября, из Москвы они будут выполняться четыре... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T11:26+0300
2025-09-12T11:26+0300
бизнес
россия
москва
краснодар
новосибирск
s7
росавиация
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862178510_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_e78c4b63f744b6a86c470c7b9841a8b0.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 сообщила, что открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска, полеты начнутся 26 октября, из Москвы они будут выполняться четыре раза в неделю, из Новосибирска - шесть раз. "S7 Airlines отрыла продажу билетов на рейсы в Краснодар. S7 Airlines возобновляет регулярные перелеты в столицу Кубани из Москвы и Новосибирска. Полетная программа начнется 26 октября", - сообщил перевозчик. Из Москвы полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Новосибирска - ежедневно, кроме пятницы. "Расписание полетов S7 в Краснодар составлено так, чтобы обеспечить удобные стыковки в Москве и Новосибирске с рейсами в города Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнули в компании Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://1prime.ru/20250911/rossiya-862152862.html
москва
краснодар
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862178510_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7c108d68ca158b999945c45483f6df6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, краснодар, новосибирск, s7, росавиация, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КРАСНОДАР, НОВОСИБИРСК, S7, Росавиация, Аэрофлот
11:26 12.09.2025
 
S7 открыла продажу билетов в Краснодар

S7 открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 сообщила, что открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска, полеты начнутся 26 октября, из Москвы они будут выполняться четыре раза в неделю, из Новосибирска - шесть раз.
"S7 Airlines отрыла продажу билетов на рейсы в Краснодар. S7 Airlines возобновляет регулярные перелеты в столицу Кубани из Москвы и Новосибирска. Полетная программа начнется 26 октября", - сообщил перевозчик.
Из Москвы полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Новосибирска - ежедневно, кроме пятницы.
"Расписание полетов S7 в Краснодар составлено так, чтобы обеспечить удобные стыковки в Москве и Новосибирске с рейсами в города Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнули в компании
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Самолет Boeing 737-400 в аэропорт Краснодара - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
АТОР: открытие аэропорта в Краснодаре повлияет на турпоток в Крым
Вчера, 19:30
 
БизнесРОССИЯМОСКВАКРАСНОДАРНОВОСИБИРСКS7РосавиацияАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала