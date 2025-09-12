Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия ввела санкции против двух российских химических заводов - 12.09.2025
Британия ввела санкции против двух российских химических заводов
Британия ввела санкции против двух российских химических заводов
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против "Брянского химического завода имени 50-летия СССР" и предприятия химической промышленности "Анозит", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Брянский химический завод имени 50-летия СССР... Федеральное казенное предприятие химической промышленности "Анозит", - сказано в документе.
2025
10:08 12.09.2025
 
Британия ввела санкции против двух российских химических заводов

Брянский химзавод и предприятие "Анозит" попали под санкции Британии

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против "Брянского химического завода имени 50-летия СССР" и предприятия химической промышленности "Анозит", следует из документа, опубликованного британским минфином.
"Брянский химический завод имени 50-летия СССР... Федеральное казенное предприятие химической промышленности "Анозит", - сказано в документе.
