Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября

Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября

Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по вкладам, максимальная будет 15,5% годовых на срок 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации. 12.09.2025

2025-09-12T14:13+0300

2025-09-12T14:13+0300

2025-09-12T14:17+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по вкладам, максимальная будет 15,5% годовых на срок 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Одновременно "Сбер" заранее информирует клиентов об изменении условий по вкладам: с 15 сентября максимальная ставка по вкладу составит 15,5% годовых на срок 3 месяца", - сказано в сообщении.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

