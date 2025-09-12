https://1prime.ru/20250912/sber-862191340.html
Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября
2025-09-12T14:13+0300
2025-09-12T14:13+0300
2025-09-12T14:17+0300
экономика
сбербанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по вкладам, максимальная будет 15,5% годовых на срок 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Одновременно "Сбер" заранее информирует клиентов об изменении условий по вкладам: с 15 сентября максимальная ставка по вкладу составит 15,5% годовых на срок 3 месяца", - сказано в сообщении.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
сбербанк
