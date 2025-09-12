https://1prime.ru/20250912/sberbank--862191167.html

Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке - 12.09.2025, ПРАЙМ

Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на 1-2 процентных пункта, минимальная составит 17,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T14:11+0300

2025-09-12T14:11+0300

2025-09-12T14:11+0300

экономика

банки

финансы

рф

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на 1-2 процентных пункта, минимальная составит 17,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. "С 15 сентября Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 1–2 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса: на 1 процентный пункт при взносе от 20,1%, на 1,5 процентных пункта при взносе от 30,1% и на 2 процентных пункта при взносе от 50,1% и выше. Минимальные ставки на Домклик составят: от 17,4% на покупку первичного жилья", - сказано сообщении. Отмечается что на покупку вторичного жилья ставки будут от 17,8%, по программе "Строительство жилого дома" также от 17,8%. Кроме того, "Сбер" снижает ставки на 1,5 процентных пункта по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости". "Ставки по уже одобренным, но невыданным базовым ипотечным программам будут скорректированы автоматически, а актуальная информация доступна клиентам в личном кабинете Домклик", - пояснили в банке.

https://1prime.ru/20250905/messendzher-861842951.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, рф, сбербанк