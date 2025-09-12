https://1prime.ru/20250912/sberbank--862191167.html
Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке
экономика
банки
финансы
рф
сбербанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на 1-2 процентных пункта, минимальная составит 17,4% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. "С 15 сентября Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 1–2 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса: на 1 процентный пункт при взносе от 20,1%, на 1,5 процентных пункта при взносе от 30,1% и на 2 процентных пункта при взносе от 50,1% и выше. Минимальные ставки на Домклик составят: от 17,4% на покупку первичного жилья", - сказано сообщении. Отмечается что на покупку вторичного жилья ставки будут от 17,8%, по программе "Строительство жилого дома" также от 17,8%. Кроме того, "Сбер" снижает ставки на 1,5 процентных пункта по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости". "Ставки по уже одобренным, но невыданным базовым ипотечным программам будут скорректированы автоматически, а актуальная информация доступна клиентам в личном кабинете Домклик", - пояснили в банке.
рф
Новости
