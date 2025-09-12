Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк с 15 сентября снизит минимальную ставку по потребкредитам - 12.09.2025
Сбербанк с 15 сентября снизит минимальную ставку по потребкредитам
Сбербанк с 15 сентября снизит минимальную ставку по потребкредитам - 12.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк с 15 сентября снизит минимальную ставку по потребкредитам
Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 19,9% годовых, следует из сообщения крупнейшего... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:14+0300
2025-09-12T14:14+0300
экономика
банки
финансы
рф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84175/39/841753961_0:333:3036:2041_1920x0_80_0_0_769ba7326960171d0b3420a9bdec9180.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 19,9% годовых, следует из сообщения крупнейшего российского банка. "Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам: для клиентов она составит 19,9% годовых", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 15 сентября. До этого решения минимальная ставка Сбербанка по потребкредитам составляла 20,9% годовых. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
https://1prime.ru/20250912/sberbank--862191167.html
рф
банки, финансы, рф, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, РФ, Сбербанк
14:14 12.09.2025
 
Сбербанк с 15 сентября снизит минимальную ставку по потребкредитам

Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребкредитам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Сбербанк. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 19,9% годовых, следует из сообщения крупнейшего российского банка.
"Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам: для клиентов она составит 19,9% годовых", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 15 сентября.
До этого решения минимальная ставка Сбербанка по потребкредитам составляла 20,9% годовых.
ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
ЭкономикаБанкиФинансыРФСбербанк
 
 
