Сбербанк с 15 сентября снизит минимальную ставку по потребкредитам

2025-09-12T14:14+0300

экономика

банки

финансы

рф

сбербанк

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 19,9% годовых, следует из сообщения крупнейшего российского банка. "Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам: для клиентов она составит 19,9% годовых", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 15 сентября. До этого решения минимальная ставка Сбербанка по потребкредитам составляла 20,9% годовых. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

рф

