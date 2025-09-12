https://1prime.ru/20250912/sberbank--862191453.html
Сбербанк с 15 сентября снизит минимальную ставку по потребкредитам
2025-09-12T14:14+0300
экономика
банки
финансы
рф
сбербанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 19,9% годовых, следует из сообщения крупнейшего российского банка. "Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам: для клиентов она составит 19,9% годовых", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 15 сентября. До этого решения минимальная ставка Сбербанка по потребкредитам составляла 20,9% годовых. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
