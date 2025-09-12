Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара - 12.09.2025
Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара
Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара - 12.09.2025, ПРАЙМ
Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара
Биржевая цена на серебро растет в пятницу примерно на 2%, и показатель впервые за четыре года превысил отметку в 43 доллара за унцию, следует из данных торгов. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:02+0300
2025-09-12T12:02+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/35/842263530_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_e3b96c6065cd254a5f72e340846d1166.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в пятницу примерно на 2%, и показатель впервые за четыре года превысил отметку в 43 доллара за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 11.48 мск цена декабрьского фьючерса на серебро подскакивает на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 43,033 доллара за унцию. Показатель впервые с 5 сентября 2011 года находится выше 43 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время дорожает на 8,47 доллара, или на 0,23% - до 3 682,07 доллара за тройскую унцию.
https://1prime.ru/20250903/serebro-861727979.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/35/842263530_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_2d2995f947a452fdc5a0b025b9b3d9cf.jpg
1920
1920
true
12:02 12.09.2025
 
Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара

Биржевая цена серебра поднялась выше 43 долларов за тройскую унцию впервые за четыре года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДрагоценные металлы, произведенные на предприятии "Красцветмет"
Драгоценные металлы, произведенные на предприятии Красцветмет - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в пятницу примерно на 2%, и показатель впервые за четыре года превысил отметку в 43 доллара за унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.48 мск цена декабрьского фьючерса на серебро подскакивает на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 43,033 доллара за унцию. Показатель впервые с 5 сентября 2011 года находится выше 43 долларов за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время дорожает на 8,47 доллара, или на 0,23% - до 3 682,07 доллара за тройскую унцию.
Биржевая цена серебра поднялась выше 42 долларов за тройскую унцию
3 сентября, 17:38
