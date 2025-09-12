https://1prime.ru/20250912/serebro--862180947.html
Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара
Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара - 12.09.2025, ПРАЙМ
Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара
Биржевая цена на серебро растет в пятницу примерно на 2%, и показатель впервые за четыре года превысил отметку в 43 доллара за унцию, следует из данных торгов. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:02+0300
2025-09-12T12:02+0300
2025-09-12T12:02+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/35/842263530_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_e3b96c6065cd254a5f72e340846d1166.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в пятницу примерно на 2%, и показатель впервые за четыре года превысил отметку в 43 доллара за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 11.48 мск цена декабрьского фьючерса на серебро подскакивает на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 43,033 доллара за унцию. Показатель впервые с 5 сентября 2011 года находится выше 43 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время дорожает на 8,47 доллара, или на 0,23% - до 3 682,07 доллара за тройскую унцию.
https://1prime.ru/20250903/serebro-861727979.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/35/842263530_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_2d2995f947a452fdc5a0b025b9b3d9cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара
Биржевая цена серебра поднялась выше 43 долларов за тройскую унцию впервые за четыре года
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в пятницу примерно на 2%, и показатель впервые за четыре года превысил отметку в 43 доллара за унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.48 мск цена декабрьского фьючерса на серебро подскакивает на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 43,033 доллара за унцию. Показатель впервые с 5 сентября 2011 года находится выше 43 долларов за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex
в то же время дорожает на 8,47 доллара, или на 0,23% - до 3 682,07 доллара за тройскую унцию.
Биржевая цена серебра поднялась выше 42 долларов за тройскую унцию