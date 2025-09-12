https://1prime.ru/20250912/serebro--862180947.html

Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара

Цена на серебро впервые за четыре года превысила 43 доллара

2025-09-12T12:02+0300

экономика

рынок

торги

comex

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в пятницу примерно на 2%, и показатель впервые за четыре года превысил отметку в 43 доллара за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 11.48 мск цена декабрьского фьючерса на серебро подскакивает на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 43,033 доллара за унцию. Показатель впервые с 5 сентября 2011 года находится выше 43 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время дорожает на 8,47 доллара, или на 0,23% - до 3 682,07 доллара за тройскую унцию.

