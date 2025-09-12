https://1prime.ru/20250912/serebro-862190983.html
Эксперты рассказали об интересе инвесторов к серебру
Эксперты рассказали об интересе инвесторов к серебру
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Привлекательность инвестиций в активы, связанные с серебром, выросла из-за рекордных цен на золото, потенциал роста стоимости серебра сохраняется, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Биржевая стоимость золота в сентябре обновила рекорд, поднявшись выше 3 700 долларов за унцию. А ранее в пятницу аналогичный показатель для серебра впервые за четырнадцать лет превысил отметку в 43 доллара за унцию. "Серебро старается не отставать от золота в росте цены. Поэтому, когда в апреле золото резко ушло вперед, серебро стало выглядеть предпочтительнее для инвесторов. К концу августа разрыв вернулся к норме как раз за счет роста стоимости серебра", - отмечает аналитик Bitkogan Александр Ковалев. "Мы видим спрос на серебро не только как на инвестиционный драгоценный, но и как на промышленный актив, что добавляет привлекательность для покупателей. На горизонте месяца ожидается рост его цены в 5-7%. На горизонте года есть потенциал роста на 15-17%", - говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. Что касается инструментов на российском рынке, то на Московской бирже торгуются фьючерсы на серебро, отмечает Ковалев: "Они весьма ликвидные. но фьючерсы штука специфическая, не всем подходит. Также на бирже есть торги серебром с котировкой в рублях за грамм. Но с ним проблема в том, что он систематически переоценен относительно мировой цены". С акциями сложнее - раньше на Московской бирже можно было бы выделить бумаги крупнейшей в РФ добывающей серебро компании, "Полиметалла", но сейчас они торгуются в Казахстане, добавляет он. Впрочем, Абелев выделяет и "Норникель" - одну из старейших "голубых фишек" Московской биржи, которая занимается цветными металлами, в том числе и серебром.
Эксперт рассказал, когда цены на серебро могут достичь 44 долларов за унцию