Соучастники Болсонару получили до 26 лет тюрьмы
Соучастники Болсонару получили до 26 лет тюрьмы
Верховный суд Бразилии вынес приговоры ближайшим сообщникам бывшего президента Жаира Болсонару по делу о заговоре с целью государственного переворота, назначив... | 12.09.2025
МЕХИКО, 12 сен - ПРАЙМ. Верховный суд Бразилии вынес приговоры ближайшим сообщникам бывшего президента Жаира Болсонару по делу о заговоре с целью государственного переворота, назначив им наказания до 26 лет лишения свободы, сообщил портал G1.
"Первая коллегия Федерального верховного суда определила в этот четверг сроки наказаний и штрафы, примененные к бывшему президенту Жаиру Болсонару и другим семи подсудимым, обвиняемым в участии в заговоре с целью переворота... На основании голоса докладчика, министра Алешандри ди Мораиса, большинство министров установило приговоры после индивидуального анализа поведения каждого обвиняемого", - говорится в материале на сайте издания.
Наибольший срок, согласно тексту, получил бывший министр обороны и кандидат в вице-президенты на выборах 2022 года Уолтер Брага Нетту - 26 лет тюрьмы. Экс-командующий ВМС Алмир Гарнье и бывший министр юстиции Андерсон Торрес осуждены на 24 года каждый. Генерал Августо Элену приговорен к 18 годам и 8 месяцам, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра – к 19 годам. Бывший директор Агентства разведки и депутат Александр Рамажем лишен мандата и получил более 16 лет заключения.
Единственный обвиняемый по этому делу, который пошел на сделку со следствием и признал вину, - Мауро Сид, бывший советник Болсонару. В рамках сделки он приговорен к двум годам ограничения свободы и сможет избежать тюремного заключения.
Ранее суд приговорил самого Болсонару к 27 годам и 3 месяцам лишения свободы. Все осужденные сохраняют право обжаловать вынесенные приговоры.
Соучастники Болсонару получили до 26 лет тюрьмы
