Соучастники Болсонару получили до 26 лет тюрьмы - 12.09.2025, ПРАЙМ
Соучастники Болсонару получили до 26 лет тюрьмы
Соучастники Болсонару получили до 26 лет тюрьмы - 12.09.2025, ПРАЙМ
Соучастники Болсонару получили до 26 лет тюрьмы
Верховный суд Бразилии вынес приговоры ближайшим сообщникам бывшего президента Жаира Болсонару по делу о заговоре с целью государственного переворота, назначив... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T03:53+0300
2025-09-12T03:53+0300
общество
экономика
мировая экономика
бразилия
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862162736.jpg?1757638429
МЕХИКО, 12 сен - ПРАЙМ. Верховный суд Бразилии вынес приговоры ближайшим сообщникам бывшего президента Жаира Болсонару по делу о заговоре с целью государственного переворота, назначив им наказания до 26 лет лишения свободы, сообщил портал G1. "Первая коллегия Федерального верховного суда определила в этот четверг сроки наказаний и штрафы, примененные к бывшему президенту Жаиру Болсонару и другим семи подсудимым, обвиняемым в участии в заговоре с целью переворота... На основании голоса докладчика, министра Алешандри ди Мораиса, большинство министров установило приговоры после индивидуального анализа поведения каждого обвиняемого", - говорится в материале на сайте издания. Наибольший срок, согласно тексту, получил бывший министр обороны и кандидат в вице-президенты на выборах 2022 года Уолтер Брага Нетту - 26 лет тюрьмы. Экс-командующий ВМС Алмир Гарнье и бывший министр юстиции Андерсон Торрес осуждены на 24 года каждый. Генерал Августо Элену приговорен к 18 годам и 8 месяцам, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра – к 19 годам. Бывший директор Агентства разведки и депутат Александр Рамажем лишен мандата и получил более 16 лет заключения. Единственный обвиняемый по этому делу, который пошел на сделку со следствием и признал вину, - Мауро Сид, бывший советник Болсонару. В рамках сделки он приговорен к двум годам ограничения свободы и сможет избежать тюремного заключения. Ранее суд приговорил самого Болсонару к 27 годам и 3 месяцам лишения свободы. Все осужденные сохраняют право обжаловать вынесенные приговоры.
бразилия
общество , мировая экономика, бразилия, верховный суд
Общество , Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Верховный суд
03:53 12.09.2025
 
Соучастники Болсонару получили до 26 лет тюрьмы

Суд в Бразилии вынес приговор ближайшим сообщникам Болсонару

МЕХИКО, 12 сен - ПРАЙМ. Верховный суд Бразилии вынес приговоры ближайшим сообщникам бывшего президента Жаира Болсонару по делу о заговоре с целью государственного переворота, назначив им наказания до 26 лет лишения свободы, сообщил портал G1.
"Первая коллегия Федерального верховного суда определила в этот четверг сроки наказаний и штрафы, примененные к бывшему президенту Жаиру Болсонару и другим семи подсудимым, обвиняемым в участии в заговоре с целью переворота... На основании голоса докладчика, министра Алешандри ди Мораиса, большинство министров установило приговоры после индивидуального анализа поведения каждого обвиняемого", - говорится в материале на сайте издания.
Наибольший срок, согласно тексту, получил бывший министр обороны и кандидат в вице-президенты на выборах 2022 года Уолтер Брага Нетту - 26 лет тюрьмы. Экс-командующий ВМС Алмир Гарнье и бывший министр юстиции Андерсон Торрес осуждены на 24 года каждый. Генерал Августо Элену приговорен к 18 годам и 8 месяцам, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра – к 19 годам. Бывший директор Агентства разведки и депутат Александр Рамажем лишен мандата и получил более 16 лет заключения.
Единственный обвиняемый по этому делу, который пошел на сделку со следствием и признал вину, - Мауро Сид, бывший советник Болсонару. В рамках сделки он приговорен к двум годам ограничения свободы и сможет избежать тюремного заключения.
Ранее суд приговорил самого Болсонару к 27 годам и 3 месяцам лишения свободы. Все осужденные сохраняют право обжаловать вынесенные приговоры.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаБРАЗИЛИЯВерховный суд
 
 
Заголовок открываемого материала