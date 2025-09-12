В Совфеде дали прогноз по снижению ключевой ставки

https://1prime.ru/20250912/sovfed-862193855.html

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка России при сохранении существующих тенденций менее чем за год может снизиться до 12-13%, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых. "При сохранении текущих темпов снижения инфляции Банк России может продолжить снижение ставки", - сказал сенатор РИА Новости. По его мнению, "при сохранении текущих тенденций уже к середине следующего года уровень ставки может выйти на уровень 12-13%, а к концу 2026 года перейти на однозначный уровень". Шендерюк-Жидков отметил, что "снижение ставки очень важно в целом для сохранения промышленного роста".

