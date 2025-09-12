Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде дали прогноз по снижению ключевой ставки - 12.09.2025
В Совфеде дали прогноз по снижению ключевой ставки
2025-09-12T14:38+0300
2025-09-12T14:38+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка России при сохранении существующих тенденций менее чем за год может снизиться до 12-13%, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых. "При сохранении текущих темпов снижения инфляции Банк России может продолжить снижение ставки", - сказал сенатор РИА Новости. По его мнению, "при сохранении текущих тенденций уже к середине следующего года уровень ставки может выйти на уровень 12-13%, а к концу 2026 года перейти на однозначный уровень". Шендерюк-Жидков отметил, что "снижение ставки очень важно в целом для сохранения промышленного роста".
Экономика, Финансы, РОССИЯ
14:38 12.09.2025
 
В Совфеде дали прогноз по снижению ключевой ставки

Шендерюк-Жидков: ключевая ставка может снизиться до 12-13% менее чем за год

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСовет Федерации РФ
Совет Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Совет Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка России при сохранении существующих тенденций менее чем за год может снизиться до 12-13%, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых.
"При сохранении текущих темпов снижения инфляции Банк России может продолжить снижение ставки", - сказал сенатор РИА Новости.
По его мнению, "при сохранении текущих тенденций уже к середине следующего года уровень ставки может выйти на уровень 12-13%, а к концу 2026 года перейти на однозначный уровень".
Шендерюк-Жидков отметил, что "снижение ставки очень важно в целом для сохранения промышленного роста".
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции
