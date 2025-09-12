https://1prime.ru/20250912/spros-862162818.html
Спрос на доставку товаров из Китая в Россию вырастет до конца сентября
2025-09-12T03:56+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Логисты ожидают увеличения спроса на доставку товаров из Китая в Россию до конца сентября на 20%, что является следствием скорого наступления государственных праздников в КНР и "Черной пятницы" в РФ, следует из совместного обзора логистической компании ПЭК и группы компаний "Прометей", который есть в распоряжении РИА Новости.
"До конца сентября спрос на перевозки из Китая вырастет до 20%. Импортеры увеличивают объемы поставок в преддверии государственных праздников в КНР и "Черной пятницы" в России. На этом фоне тарифы на доставку из Китая уже начинают повышаться после длительного снижения в первом полугодии", - сообщается в обзоре.
Логисты уточнили, что при определении дат проведения "Черной пятницы" ориентируются на период с 24 ноября по 1 декабря.
Так, уже в начале месяца спрос на перевозки из Китая в Россию увеличился на 9% в годовом выражении и продолжает расти. Как пояснил директор подразделения ПЭК Global Геннадий Чичин, компании ускоряют поставки товаров до наступления выходных в КНР, которые пройдут с 1 по 8 октября, а для снижения затрат перед "Черной пятницей" проводят закупки за 2-3 месяца.
"На фоне падения спроса на перевозки в первом полугодии на 25% год к году тарифы на морской сегмент мультимодальной перевозки снизились на 37% год к году... Ставки на мультимодальные (море и ж/д) и прямые ускоренные железнодорожные перевозки упали более чем в два раза за январь-июнь год к году", - также отмечается в обзоре.
При этом с начала сентября ставки на железнодорожный сегмент мультимодальных перевозок выросли на 9%, и в денежном выражении тариф составляет 4 300 долларов за 20-футовый и 4 500 за 40-футовый контейнер. На автомобильные перевозки ставка сохранилась на уровне 7 200 - 7 500 долларов за 20-тонный грузовик.
