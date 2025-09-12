https://1prime.ru/20250912/ssha-862164669.html
На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского
На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского - 12.09.2025, ПРАЙМ
На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского
Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, который выступал с критикой в адрес украинских властей, может поспособствовать тому,... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T07:23+0300
2025-09-12T07:23+0300
2025-09-12T07:23+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
крым
дональд трамп
владимир зеленский
роберт фицо
telegram
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862097078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_65152030b2b359b3777d3d2a7e5e72f6.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, который выступал с критикой в адрес украинских властей, может поспособствовать тому, чтобы президент США Дональд Трамп и его команда осознали сущность режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем канале в Telegram. "Сегодня Дональд Трамп, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского — это не просто внутренняя украинская проблема. <...> Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине, но и самим США, убивая их граждан даже на их земле", — написал он. По словам депутата, Кирк был сторонником христианских ценностей и мирного разрешения конфликта на Украине, что сделало его целью для сторонников жесткой украинской линии."Но главное здесь то, что мы видим тот же почерк, что и при покушении на (Президента США. – Прим. Ред.) Дональда Трампа", — выразил мнение депутат. Дмитрук считает, что в зоне риска находятся все, кто выступает за мирное разрешение конфликта и поддерживает традиционные взгляды, а не финансирование киевской власти и эскалацию напряженности с Россией. Чарли Кирк, значимая фигура среди сторонников Трампа, был убит во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Правоохранительные органы пока не обнаружили преступника, хотя Дональд Трамп заявил в пятницу, что располагает некоторой информацией о мотивах преступления. Кирк активно противостоял финансовой помощи Украине, критиковал Владимира Зеленского за препятствия на пути к миру и называл его "марионеткой ЦРУ". Он также утверждал, что Крым всегда был частью России. Это не первый инцидент, когда объектом нападения стали политики, резко возражающие против поддержки Украины. В 2024 году радикально настроенный проукраинский активист покушался на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в результате чего он оказался в больнице в критическом состоянии. В том же году было предпринято две попытки убийства экс-кандидата в президенты США Дональда Трампа, сомневающегося в необходимости американской помощи Украине. По данным телеканала CNN, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив высокую явку среди молодежи.
https://1prime.ru/20250911/kirk-862140933.html
https://1prime.ru/20250911/vintovka-862139980.html
https://1prime.ru/20250911/zakharova-862127785.html
украина
сша
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862097078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e6daa3ef3e668b048efb5eb0664cb5b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, сша, крым, дональд трамп, владимир зеленский, роберт фицо, telegram, цру, cnn
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, КРЫМ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Telegram, ЦРУ, CNN
На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского
Дмитрук: убийство Кирка поможет понять Трампу истинную сущность режима Зеленского
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, который выступал с критикой в адрес украинских властей, может поспособствовать тому, чтобы президент США Дональд Трамп и его команда осознали сущность режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем канале в Telegram.
"Сегодня Дональд Трамп
, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского
— это не просто внутренняя украинская проблема. <...> Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине
, но и самим США
, убивая их граждан даже на их земле", — написал он.
ФБР обозначила подозреваемого в убийстве активиста Кирка
По словам депутата, Кирк был сторонником христианских ценностей и мирного разрешения конфликта на Украине, что сделало его целью для сторонников жесткой украинской линии.
"Но главное здесь то, что мы видим тот же почерк, что и при покушении на (Президента США. – Прим. Ред.) Дональда Трампа", — выразил мнение депутат.
Дмитрук считает, что в зоне риска находятся все, кто выступает за мирное разрешение конфликта и поддерживает традиционные взгляды, а не финансирование киевской власти и эскалацию напряженности с Россией.
Чарли Кирк, значимая фигура среди сторонников Трампа, был убит во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Правоохранительные органы пока не обнаружили преступника, хотя Дональд Трамп заявил в пятницу, что располагает некоторой информацией о мотивах преступления.
В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк
Кирк активно противостоял финансовой помощи Украине, критиковал Владимира Зеленского за препятствия на пути к миру и называл его "марионеткой ЦРУ
". Он также утверждал, что Крым
всегда был частью России.
Это не первый инцидент, когда объектом нападения стали политики, резко возражающие против поддержки Украины. В 2024 году радикально настроенный проукраинский активист покушался на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо
, в результате чего он оказался в больнице в критическом состоянии. В том же году было предпринято две попытки убийства экс-кандидата в президенты США Дональда Трампа, сомневающегося в необходимости американской помощи Украине. По данным телеканала CNN
, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив высокую явку среди молодежи.
Захарова прокомментировала убийство американского активиста Кирка