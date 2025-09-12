https://1prime.ru/20250912/ssha-862164669.html

На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского

украина

сша

крым

дональд трамп

владимир зеленский

роберт фицо

telegram

цру

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, который выступал с критикой в адрес украинских властей, может поспособствовать тому, чтобы президент США Дональд Трамп и его команда осознали сущность режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем канале в Telegram. "Сегодня Дональд Трамп, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского — это не просто внутренняя украинская проблема. <...> Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине, но и самим США, убивая их граждан даже на их земле", — написал он. По словам депутата, Кирк был сторонником христианских ценностей и мирного разрешения конфликта на Украине, что сделало его целью для сторонников жесткой украинской линии."Но главное здесь то, что мы видим тот же почерк, что и при покушении на (Президента США. – Прим. Ред.) Дональда Трампа", — выразил мнение депутат. Дмитрук считает, что в зоне риска находятся все, кто выступает за мирное разрешение конфликта и поддерживает традиционные взгляды, а не финансирование киевской власти и эскалацию напряженности с Россией. Чарли Кирк, значимая фигура среди сторонников Трампа, был убит во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Правоохранительные органы пока не обнаружили преступника, хотя Дональд Трамп заявил в пятницу, что располагает некоторой информацией о мотивах преступления. Кирк активно противостоял финансовой помощи Украине, критиковал Владимира Зеленского за препятствия на пути к миру и называл его "марионеткой ЦРУ". Он также утверждал, что Крым всегда был частью России. Это не первый инцидент, когда объектом нападения стали политики, резко возражающие против поддержки Украины. В 2024 году радикально настроенный проукраинский активист покушался на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в результате чего он оказался в больнице в критическом состоянии. В том же году было предпринято две попытки убийства экс-кандидата в президенты США Дональда Трампа, сомневающегося в необходимости американской помощи Украине. По данным телеканала CNN, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив высокую явку среди молодежи.

украина

сша

крым

