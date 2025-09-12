Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/ssha-862164669.html
На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского
На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского - 12.09.2025, ПРАЙМ
На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского
Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, который выступал с критикой в адрес украинских властей, может поспособствовать тому,... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T07:23+0300
2025-09-12T07:23+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
крым
дональд трамп
владимир зеленский
роберт фицо
telegram
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862097078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_65152030b2b359b3777d3d2a7e5e72f6.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, который выступал с критикой в адрес украинских властей, может поспособствовать тому, чтобы президент США Дональд Трамп и его команда осознали сущность режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем канале в Telegram. "Сегодня Дональд Трамп, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского — это не просто внутренняя украинская проблема. &lt;...&gt; Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине, но и самим США, убивая их граждан даже на их земле", — написал он. По словам депутата, Кирк был сторонником христианских ценностей и мирного разрешения конфликта на Украине, что сделало его целью для сторонников жесткой украинской линии."Но главное здесь то, что мы видим тот же почерк, что и при покушении на (Президента США. – Прим. Ред.) Дональда Трампа", — выразил мнение депутат. Дмитрук считает, что в зоне риска находятся все, кто выступает за мирное разрешение конфликта и поддерживает традиционные взгляды, а не финансирование киевской власти и эскалацию напряженности с Россией. Чарли Кирк, значимая фигура среди сторонников Трампа, был убит во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Правоохранительные органы пока не обнаружили преступника, хотя Дональд Трамп заявил в пятницу, что располагает некоторой информацией о мотивах преступления. Кирк активно противостоял финансовой помощи Украине, критиковал Владимира Зеленского за препятствия на пути к миру и называл его "марионеткой ЦРУ". Он также утверждал, что Крым всегда был частью России. Это не первый инцидент, когда объектом нападения стали политики, резко возражающие против поддержки Украины. В 2024 году радикально настроенный проукраинский активист покушался на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в результате чего он оказался в больнице в критическом состоянии. В том же году было предпринято две попытки убийства экс-кандидата в президенты США Дональда Трампа, сомневающегося в необходимости американской помощи Украине. По данным телеканала CNN, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив высокую явку среди молодежи.
https://1prime.ru/20250911/kirk-862140933.html
https://1prime.ru/20250911/vintovka-862139980.html
https://1prime.ru/20250911/zakharova-862127785.html
украина
сша
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862097078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e6daa3ef3e668b048efb5eb0664cb5b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, сша, крым, дональд трамп, владимир зеленский, роберт фицо, telegram, цру, cnn
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, КРЫМ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Telegram, ЦРУ, CNN
07:23 12.09.2025
 
На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского

Дмитрук: убийство Кирка поможет понять Трампу истинную сущность режима Зеленского

© Jeffrey PhelpsАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
© Jeffrey Phelps
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, который выступал с критикой в адрес украинских властей, может поспособствовать тому, чтобы президент США Дональд Трамп и его команда осознали сущность режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем канале в Telegram.
"Сегодня Дональд Трамп, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского — это не просто внутренняя украинская проблема. <...> Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине, но и самим США, убивая их граждан даже на их земле", — написал он.
Сотрудники полиции США - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
ФБР обозначила подозреваемого в убийстве активиста Кирка
Вчера, 16:58
По словам депутата, Кирк был сторонником христианских ценностей и мирного разрешения конфликта на Украине, что сделало его целью для сторонников жесткой украинской линии.
"Но главное здесь то, что мы видим тот же почерк, что и при покушении на (Президента США. – Прим. Ред.) Дональда Трампа", — выразил мнение депутат.
Дмитрук считает, что в зоне риска находятся все, кто выступает за мирное разрешение конфликта и поддерживает традиционные взгляды, а не финансирование киевской власти и эскалацию напряженности с Россией.
Чарли Кирк, значимая фигура среди сторонников Трампа, был убит во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Правоохранительные органы пока не обнаружили преступника, хотя Дональд Трамп заявил в пятницу, что располагает некоторой информацией о мотивах преступления.
Американская полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк
Вчера, 16:48
Кирк активно противостоял финансовой помощи Украине, критиковал Владимира Зеленского за препятствия на пути к миру и называл его "марионеткой ЦРУ". Он также утверждал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый инцидент, когда объектом нападения стали политики, резко возражающие против поддержки Украины. В 2024 году радикально настроенный проукраинский активист покушался на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в результате чего он оказался в больнице в критическом состоянии. В том же году было предпринято две попытки убийства экс-кандидата в президенты США Дональда Трампа, сомневающегося в необходимости американской помощи Украине. По данным телеканала CNN, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив высокую явку среди молодежи.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Захарова прокомментировала убийство американского активиста Кирка
Вчера, 14:01
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАКРЫМДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоберт ФицоTelegramЦРУCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала