Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан, заявил Трамп - 12.09.2025
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан, заявил Трамп
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан, заявил Трамп - 12.09.2025, ПРАЙМ
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержан. | 12.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержан. "Он задержан", - сказал Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News.
15:41 12.09.2025
 
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан, заявил Трамп

Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Кирка

© AFP / Jewel SamadПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Jewel Samad
ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержан.
"Он задержан", - сказал Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News.
Американский политик Чарли Кирк
В США назвали возможную причину убийства Кирка
12:10
 
Заголовок открываемого материала