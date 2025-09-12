https://1prime.ru/20250912/ssha-862196945.html
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан, заявил Трамп
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан, заявил Трамп - 12.09.2025, ПРАЙМ
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержан. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T15:41+0300
2025-09-12T15:41+0300
2025-09-12T15:41+0300
сша
дональд трамп
fox news
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82683/28/826832840_0:323:4656:2942_1920x0_80_0_0_196ba0d5cffc2a47da6473e429123f4b.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка задержан. "Он задержан", - сказал Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News.
https://1prime.ru/20250912/keysi-862181423.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82683/28/826832840_152:0:4504:3264_1920x0_80_0_0_4c1ccc3aae2fc0ca7316cd5eb40f9df8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, fox news, в мире
США, Дональд Трамп, Fox News, В мире
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан, заявил Трамп
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Кирка