В США выступили с призывом о России из-за происшествия с БПЛА в Польше

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. США не должны идти на эскалацию с Россией из-за происшествия с беспилотниками в Польше, пишет National Interest."Потребуются недели и месяцы, чтобы понять, что именно произошло. Пока расследование еще не завершилось, последнее, что США должны сделать, так это делать поспешные выводы, которые приведут к гораздо большей войне и высоким уровням американских военных обязательств", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что администрация Дональда Трампа не должна идти на поводу у европейцев, утверждающих, что проникновение беспилотников на территорию Польши якобы было специальной провокацией со стороны Россией.Инцидент с БПЛА в ПольшеТуск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.

