https://1prime.ru/20250912/ssha-862204369.html

Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 55,4 пункта

Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 55,4 пункта - 12.09.2025, ПРАЙМ

Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 55,4 пункта

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T17:06+0300

2025-09-12T17:06+0300

2025-09-12T17:11+0300

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_0:163:2175:1386_1920x0_80_0_0_5f8326f2eec3cd771c632ba78939f7f1.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 55,4 пункта с уровня августа в 58,2 пункта, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь до 58 пунктов.Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, сократился до 61,2 пункта с 61,7 пункта в августе, а индекс экономических ожиданий - до 51,8 пункта с 55,9 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

https://1prime.ru/20250912/rayt-862192846.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша