Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 55,4 пункта
Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 55,4 пункта
2025-09-12T17:06+0300
2025-09-12T17:06+0300
2025-09-12T17:11+0300
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 55,4 пункта с уровня августа в 58,2 пункта, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь до 58 пунктов.Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, сократился до 61,2 пункта с 61,7 пункта в августе, а индекс экономических ожиданий - до 51,8 пункта с 55,9 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
сша
