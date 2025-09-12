https://1prime.ru/20250912/ssha-862204911.html
Reuters: США призвали G7 ввести существенные пошлины против КНР и Индии
Reuters: США призвали G7 ввести существенные пошлины против КНР и Индии - 12.09.2025, ПРАЙМ
Reuters: США призвали G7 ввести существенные пошлины против КНР и Индии
Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести "существенные пошлины" против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T17:17+0300
2025-09-12T17:17+0300
2025-09-12T17:28+0300
мировая экономика
китай
минфин сша
reuters
дональд трамп
ес
украина
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – ПРАЙМ. Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести "существенные пошлины" против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине, передает агентство Рейтер."Ранее на этой неделе мы ясно дали понять нашим союзникам в ЕС: если они действительно хотят завершить конфликт, им нужно присоединиться к нам и ввести значимые пошлины, которые будут отменены в день окончания войны. Администрация президента Дональда Трампа готова, и наши партнёры по G7 должны выступить вместе с нами", — заявил представитель минфина в комментарии агентству.По данным Financial Times, Вашингтон предлагает установить тарифы в диапазоне от 50% до 100%. Как уточнил собеседник Рейтера, в рамках этого курса минфин США также созвал встречу министров финансов G7 для обсуждения усилий по урегулированию украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250912/ek--862189995.html
китай
украина
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, минфин сша, reuters, дональд трамп, ес, украина, индия
Мировая экономика, КИТАЙ, Минфин США, Reuters, Дональд Трамп, ЕС, УКРАИНА, ИНДИЯ
Reuters: США призвали G7 ввести существенные пошлины против КНР и Индии
Reuters: США предложили ЕС и G7 ввести существенные пошлины против КНР и Индии