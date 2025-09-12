https://1prime.ru/20250912/ssha-862204911.html

Reuters: США призвали G7 ввести существенные пошлины против КНР и Индии

ВАШИНГТОН, 12 сен – ПРАЙМ. Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести "существенные пошлины" против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине, передает агентство Рейтер."Ранее на этой неделе мы ясно дали понять нашим союзникам в ЕС: если они действительно хотят завершить конфликт, им нужно присоединиться к нам и ввести значимые пошлины, которые будут отменены в день окончания войны. Администрация президента Дональда Трампа готова, и наши партнёры по G7 должны выступить вместе с нами", — заявил представитель минфина в комментарии агентству.По данным Financial Times, Вашингтон предлагает установить тарифы в диапазоне от 50% до 100%. Как уточнил собеседник Рейтера, в рамках этого курса минфин США также созвал встречу министров финансов G7 для обсуждения усилий по урегулированию украинского конфликта.

