Биржи США преимущественно торгуются в плюсе
Биржи США преимущественно торгуются в плюсе - 12.09.2025, ПРАЙМ
Биржи США преимущественно торгуются в плюсе
Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе в пятницу, при этом их рост могут сдерживать оценки участниками рынка макростатистики по... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T18:00+0300
2025-09-12T18:00+0300
2025-09-12T18:00+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе в пятницу, при этом их рост могут сдерживать оценки участниками рынка макростатистики по экономике страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.38 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,34%, до 45 950,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивается - на 0,35%, до 22 119,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,01%, до 6 587,88 пункта. В пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 55,4 пункта с уровня августа в 58,2 пункта. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь до 58 пунктов. "Вероятность потерять работу, которую допускают потребители, возросла в этом году и увеличилась в сентябре, это свидетельствует о том, что потребители действительно обеспокоены тем, что они могут быть лично затронуты негативными изменениями на рынке труда", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Мичиганского университета Джоанны Хсу (Joanne Hsu). "Кроме того, потребители чувствуют себя подавленными из-за сохранения высоких цен", - добавила эксперт, заявление которой цитирует Блумберг.
