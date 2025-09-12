Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США преимущественно торгуются в плюсе - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/ssha-862207389.html
Биржи США преимущественно торгуются в плюсе
Биржи США преимущественно торгуются в плюсе - 12.09.2025, ПРАЙМ
Биржи США преимущественно торгуются в плюсе
Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе в пятницу, при этом их рост могут сдерживать оценки участниками рынка макростатистики по... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T18:00+0300
2025-09-12T18:00+0300
рынок
индексы
торги
сша
dow jones
nasdaq composite
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе в пятницу, при этом их рост могут сдерживать оценки участниками рынка макростатистики по экономике страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.38 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,34%, до 45 950,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивается - на 0,35%, до 22 119,04 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,01%, до 6 587,88 пункта. В пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 55,4 пункта с уровня августа в 58,2 пункта. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь до 58 пунктов. "Вероятность потерять работу, которую допускают потребители, возросла в этом году и увеличилась в сентябре, это свидетельствует о том, что потребители действительно обеспокоены тем, что они могут быть лично затронуты негативными изменениями на рынке труда", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Мичиганского университета Джоанны Хсу (Joanne Hsu). "Кроме того, потребители чувствуют себя подавленными из-за сохранения высоких цен", - добавила эксперт, заявление которой цитирует Блумберг.
https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862145715.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite, мировая экономика
Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite, Мировая экономика
18:00 12.09.2025
 
Биржи США преимущественно торгуются в плюсе

Биржи США в пятницу преимущественно торгуются в плюсе

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе в пятницу, при этом их рост могут сдерживать оценки участниками рынка макростатистики по экономике страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.38 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,34%, до 45 950,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивается - на 0,35%, до 22 119,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,01%, до 6 587,88 пункта.
В пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 55,4 пункта с уровня августа в 58,2 пункта.
При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь до 58 пунктов.
"Вероятность потерять работу, которую допускают потребители, возросла в этом году и увеличилась в сентябре, это свидетельствует о том, что потребители действительно обеспокоены тем, что они могут быть лично затронуты негативными изменениями на рынке труда", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Мичиганского университета Джоанны Хсу (Joanne Hsu).
"Кроме того, потребители чувствуют себя подавленными из-за сохранения высоких цен", - добавила эксперт, заявление которой цитирует Блумберг.
Международный валютный фонд
МВФ представит обновленный прогноз по росту экономики России
Вчера, 18:07
 
РынокИндексыТоргиСШАDow JonesNasdaq CompositeМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала