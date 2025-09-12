https://1prime.ru/20250912/ssha-862208130.html

Золото дорожает на данных из США

Стоимость золота растет в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 13,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37%, до 3 686,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,67% - до 42,854 доллара за унцию. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре снизился сильнее прогноза - до 55,4 пункта с уровня августа в 58,2 пункта. Ранее UBS повысил ожидания по ценам на золото к концу текущего года до 3 800 долларов за тройскую унцию с 3 500 долларов. Прогноз на 2026 год был также повышен – до 3 900 долларов за тройскую унцию с 3 700 долларов. "Мы сохраняем положительный прогноз по золоту", - цитирует Рейтер аналитиков швейцарского банка. Неделю стоимость золота завершает в плюсе, с понедельника драгоценный металл подорожал на 1,5%. Цена на золото также росла три предыдущие недели.

