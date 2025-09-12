США предложат механизм изъятия российских активов, пишет Bloomberg

https://1prime.ru/20250912/ssha-862209889.html
США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T18:31+0300
2025-09-12T18:31+0300
2025-09-12T18:39+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ."США скажут странам G7, что они должны создать законный механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины", - пишет агентство.
