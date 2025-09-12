Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США предложат механизм изъятия российских активов, пишет Bloomberg - 12.09.2025, ПРАЙМ
США предложат механизм изъятия российских активов, пишет Bloomberg
США предложат механизм изъятия российских активов, пишет Bloomberg - 12.09.2025, ПРАЙМ
США предложат механизм изъятия российских активов, пишет Bloomberg
США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ."США скажут странам G7, что они должны создать законный механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины", - пишет агентство.
сша, мировая экономика, финансы
США, Мировая экономика, Финансы
18:31 12.09.2025 (обновлено: 18:39 12.09.2025)
 
США предложат механизм изъятия российских активов, пишет Bloomberg

Bloomberg: США предложат G7 механизм изъятия суверенных российских активов

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
"США скажут странам G7, что они должны создать законный механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины", - пишет агентство.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
СМИ: США могут предложить ввести новые санкции против IT-сектора России
Заголовок открываемого материала