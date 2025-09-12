https://1prime.ru/20250912/ssha-862209889.html

США предложат механизм изъятия российских активов, пишет Bloomberg

США предложат механизм изъятия российских активов, пишет Bloomberg - 12.09.2025, ПРАЙМ

США предложат механизм изъятия российских активов, пишет Bloomberg

США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T18:31+0300

2025-09-12T18:31+0300

2025-09-12T18:39+0300

сша

мировая экономика

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ."США скажут странам G7, что они должны создать законный механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины", - пишет агентство.

https://1prime.ru/20250912/bloomberg-862210128.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, мировая экономика, финансы