Осторожнее со ставкой: что узнал Банк России

Осторожнее со ставкой: что узнал Банк России - 12.09.2025

Осторожнее со ставкой: что узнал Банк России

В целом решение о снижении ставки до 17% не стало неожиданностью для рынка, хотя чуть больше половины аналитиков ждало снижения на 200 б.п., до 16%.

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В целом решение о снижении ставки до 17% не стало неожиданностью для рынка, хотя чуть больше половины аналитиков ждало снижения на 200 б.п., до 16%.Банк России решил выбрать более осторожный шаг, чтобы в условиях сохранения проинфляционных рисков несколько охладить ожидания рынка и сдержать слишком быстрое смягчение финансовых условий.Обеспокоенность у ЦБ могут вызывать повышенные инфляционные ожидания, бюджетные риски, недавнее ослабление рубля, дефицитный рынок труда, риски со стороны внешних условий (геополитика, торговые войны).В то же время ситуация со спросом в экономике и ситуация с инфляцией складываются ниже прогнозов Банка России, что открывает дорогу для продолжения смягчения монетарной политики. Базовая инфляция третий месяц подряд находится вблизи целевых 4%.Кроме этого, денежно-кредитная политика действует на экономику и инфляцию с лагом (3-6 кварталов), поэтому ставка, вероятно, продолжит снижаться, чтобы не допустить переохлаждения экономики.Сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции – это сдержанное кредитование из-за жёсткой монетарной политики и вероятная нормализация бюджетных расходов в последующие месяцы.Прогноз на следующие заседанияБанк России сохранил нейтральный сигнал о том, что решения по ставке будут зависеть от поступающих данных ("дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий").В целом риторика Банка России ожидаемо осталась жёсткой, чтобы не провоцировать избыточный оптимизм на рынках и чрезмерное смягчение финансовых условий.Тем не менее, макроэкономическая ситуация складывается в рамках базового сценария ЦБ, причём инфляция и экономический рост идут в район нижней границы июльского прогноза.Мы полагаем, что годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3%, в августе замедлилась до 8,1% и к концу года снизиться до 5,4% (ниже прогноза ЦБ 6-7%).Поэтому мы считаем, что Банк России будет снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в этом году двух заседаний шагами по 100-200 б.п. до 13% к концу года.Мы полагаем, что Банк России на следующем заседании 24 октября снизит ключевую ставку ещё на 100-200 б.п., до 15-16%.Вероятной траекторией по ставке мы видим следующую траекторию:Среднюю ключевую ставку в этом году мы ожидаем на уровне 18,8% после 17,5% в прошлом году.Влияние на курс рубляРешение ЦБ оказалось чуть жёстче ожиданий рынка, поэтому в моменте это может поспособствовать умеренному укреплению рубля.Рублевая процентная ставка в реальном выражении с поправкой на инфляцию остаётся высокой, что продолжит оказывать поддержку рублю. Высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях, охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).Также в пользу рубля остаются продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 10,3 млрд руб. в день, пониженный спрос на валюту для оттока капитала и для погашения внешних долгов.В то же время осенью спрос на валюту для покупки импорта сезонно возрастает, а предложение валюты со стороны экспортёров может сократиться из-за снижения сырьевых цен и обнуления нормативов обязательной продажи валютной выручки.Поэтому тенденция на умеренное ослабление рубля может сохраниться до конца года.Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели будет консолидироваться в диапазоне 82-87 за доллар, 11,5-12,2 за юань, 96-102 за евро.Влияние на ставки в экономикеМы полагаем, что ставки по вкладам продолжат снижаться в ближайшие недели и месяцы.По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам третьей декады августа снизилась до 15,7% - это минимум более, чем за год.Мы полагаем, что инфляция будет постепенно снижаться до 5,4% к концу этого года и останется не выше 5% до конца 2026 года. Т.е. имеется возможность зафиксировать реальные положительные ставки на длительный срок.К концу этого года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 13%. В этом сценарии ставки по депозитам к концу года могут снизиться до 11-12% или даже ниже. Поэтому сейчас разумно фиксировать текущие высокие ставки на длительный срок.Мы полагаем, что в ближайшие недели ставки по кредитам, в том числе ипотеке и потребкредитам, будут снижены на сопоставимую величину (-100 б.п.).Мы считаем, что в ближайшие месяцы ставки по кредитам продолжат снижение вслед за вероятным замедлением инфляции и снижением ставок по депозитам.Влияние на фондовый рынок и инвесторовИтоги заседания ЦБ оказались жёстче ожиданий инвесторов, поэтому в моменте они могут оказать негативное влияние на цены облигаций и акций.В то же время цикл снижения ключевой ставки, вероятно, будет продолжен и это будет оказывать среднесрочную поддержку облигациям и акциям.Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы вслед за замедлением инфляции будут снижаться ставки по депозитам и доходности облигаций. Поэтому сейчас разумно фиксировать текущие высокие ставки на длительный срок.Также разумно держать часть портфеля в надёжных корпоративных облигациях с постоянным купоном, длинных ОФЗ и акциях.При этом развитие геополитической ситуации остаётся основным фактором неопределенности в этом году.Фонды ликвидности и надёжные флоатеры позволят получить текущий высокий доход (16-19%) и защитить портфель от возможного ухудшения внешних условий, сохранения двузначной инфляции и дополнительного повышения ключевой ставки (пессимистичный сценарий).На случай возможного ослабления рубля разумно держать в портфеле валютные активы, в том числе замещающие облигации и золото.Автор - главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

