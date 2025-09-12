https://1prime.ru/20250912/sud-862163965.html

Суд утвердил мировое соглашение по иску Рыбникова к Warner Music

Суд утвердил мировое соглашение по иску Рыбникова к Warner Music - 12.09.2025, ПРАЙМ

Суд утвердил мировое соглашение по иску Рыбникова к Warner Music

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску известного композитора Алексея Рыбникова к компаниям "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" и "Ворнер... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T06:54+0300

2025-09-12T06:54+0300

2025-09-12T06:54+0300

бизнес

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862163965.jpg?1757649285

МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску известного композитора Алексея Рыбникова к компаниям "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" и "Ворнер Мьюзик", российским структурам американского звукозаписывающего лейбла Warner Music, говорится в судебных актах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В своем иске Рыбников требовал признать расторгнутыми с 2022 года два своих договора с ответчиками. По одному из них он в 2021 году передал "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" авторские права на все свои произведения, по другому – "Ворнер Мьюзик" права на фонограммы. Как ранее рассказал Рыбников, пришедший в суд на одно из заседаний, за использование произведений ему должны были заплатить 50 миллионов рублей за пять лет, но этого не произошло, частичные выплаты были только по одному из соглашений. В 2022 году ответчики направили композитору уведомления о расторжении договоров, но, поскольку структуры Warner Music продолжали использование его музыки, в ноябре 2024 года Рыбников обратился в суд с этим иском. Спор о признании договоров расторгнутыми возник после того, как стороны уже обменялись исками: Рыбников потребовал взыскать с ответчиков около 27 миллионов рублей компенсации за нарушение его авторских прав на произведения и смежных прав на фонограммы, а "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" потребовало от композитора 9,5 миллиона рублей. Суд первой инстанции тот иск Рыбникова отклонил, но решение не вступило в силу. Ранее оба этих спора были приостановлены до разрешения вопроса о действительности договоров. Как рассказала РИА Новости представляющая Рыбникова юрист Наталья Полианчик, комментируя заключение мирового соглашения, сторона истца "рада, что удалось договориться по такому сложному делу". "Там очень сложная цепочка условий, обстоятельств, мы очень рады, что помирились, все претензии стороны друг к другу сняли", - сказала Полианчик, отметив, что мировым соглашением договоры всеми сторонами признаны расторгнутыми. Алексей Рыбников - композитор и продюсер, художественный руководитель театра "Градский Холл". Он написал музыку к фильмам "Вам и не снилось…", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и многим другим. Автор рок-опер "Юнона и Авось" (по поэме Андрея Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", а также опер и других произведений. Warner Music Group (WMG) входит в "большую тройку" компаний звукозаписи, к которой также относят Sony Music и Universal Music. В марте 2022 года все три компании приостановили работу в России. Единственным участником ООО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" в ЕГРЮЛ указано ООО "Ворнер Мьюзик", основным владельцем которого (99,9%) значится голландская Warner Chappell Music Group (Netherlands) B.V.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия