Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд утвердил мировое соглашение по иску Рыбникова к Warner Music - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/sud-862163965.html
Суд утвердил мировое соглашение по иску Рыбникова к Warner Music
Суд утвердил мировое соглашение по иску Рыбникова к Warner Music - 12.09.2025, ПРАЙМ
Суд утвердил мировое соглашение по иску Рыбникова к Warner Music
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску известного композитора Алексея Рыбникова к компаниям "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" и "Ворнер... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T06:54+0300
2025-09-12T06:54+0300
бизнес
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862163965.jpg?1757649285
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску известного композитора Алексея Рыбникова к компаниям "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" и "Ворнер Мьюзик", российским структурам американского звукозаписывающего лейбла Warner Music, говорится в судебных актах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В своем иске Рыбников требовал признать расторгнутыми с 2022 года два своих договора с ответчиками. По одному из них он в 2021 году передал "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" авторские права на все свои произведения, по другому – "Ворнер Мьюзик" права на фонограммы. Как ранее рассказал Рыбников, пришедший в суд на одно из заседаний, за использование произведений ему должны были заплатить 50 миллионов рублей за пять лет, но этого не произошло, частичные выплаты были только по одному из соглашений. В 2022 году ответчики направили композитору уведомления о расторжении договоров, но, поскольку структуры Warner Music продолжали использование его музыки, в ноябре 2024 года Рыбников обратился в суд с этим иском. Спор о признании договоров расторгнутыми возник после того, как стороны уже обменялись исками: Рыбников потребовал взыскать с ответчиков около 27 миллионов рублей компенсации за нарушение его авторских прав на произведения и смежных прав на фонограммы, а "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" потребовало от композитора 9,5 миллиона рублей. Суд первой инстанции тот иск Рыбникова отклонил, но решение не вступило в силу. Ранее оба этих спора были приостановлены до разрешения вопроса о действительности договоров. Как рассказала РИА Новости представляющая Рыбникова юрист Наталья Полианчик, комментируя заключение мирового соглашения, сторона истца "рада, что удалось договориться по такому сложному делу". "Там очень сложная цепочка условий, обстоятельств, мы очень рады, что помирились, все претензии стороны друг к другу сняли", - сказала Полианчик, отметив, что мировым соглашением договоры всеми сторонами признаны расторгнутыми. Алексей Рыбников - композитор и продюсер, художественный руководитель театра "Градский Холл". Он написал музыку к фильмам "Вам и не снилось…", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и многим другим. Автор рок-опер "Юнона и Авось" (по поэме Андрея Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", а также опер и других произведений. Warner Music Group (WMG) входит в "большую тройку" компаний звукозаписи, к которой также относят Sony Music и Universal Music. В марте 2022 года все три компании приостановили работу в России. Единственным участником ООО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" в ЕГРЮЛ указано ООО "Ворнер Мьюзик", основным владельцем которого (99,9%) значится голландская Warner Chappell Music Group (Netherlands) B.V.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия
Бизнес, Технологии, РОССИЯ
06:54 12.09.2025
 
Суд утвердил мировое соглашение по иску Рыбникова к Warner Music

Суд утвердил мировое соглашение по иску Рыбникова к Warner Music

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску известного композитора Алексея Рыбникова к компаниям "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" и "Ворнер Мьюзик", российским структурам американского звукозаписывающего лейбла Warner Music, говорится в судебных актах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В своем иске Рыбников требовал признать расторгнутыми с 2022 года два своих договора с ответчиками. По одному из них он в 2021 году передал "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" авторские права на все свои произведения, по другому – "Ворнер Мьюзик" права на фонограммы.
Как ранее рассказал Рыбников, пришедший в суд на одно из заседаний, за использование произведений ему должны были заплатить 50 миллионов рублей за пять лет, но этого не произошло, частичные выплаты были только по одному из соглашений. В 2022 году ответчики направили композитору уведомления о расторжении договоров, но, поскольку структуры Warner Music продолжали использование его музыки, в ноябре 2024 года Рыбников обратился в суд с этим иском.
Спор о признании договоров расторгнутыми возник после того, как стороны уже обменялись исками: Рыбников потребовал взыскать с ответчиков около 27 миллионов рублей компенсации за нарушение его авторских прав на произведения и смежных прав на фонограммы, а "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" потребовало от композитора 9,5 миллиона рублей. Суд первой инстанции тот иск Рыбникова отклонил, но решение не вступило в силу. Ранее оба этих спора были приостановлены до разрешения вопроса о действительности договоров.
Как рассказала РИА Новости представляющая Рыбникова юрист Наталья Полианчик, комментируя заключение мирового соглашения, сторона истца "рада, что удалось договориться по такому сложному делу". "Там очень сложная цепочка условий, обстоятельств, мы очень рады, что помирились, все претензии стороны друг к другу сняли", - сказала Полианчик, отметив, что мировым соглашением договоры всеми сторонами признаны расторгнутыми.
Алексей Рыбников - композитор и продюсер, художественный руководитель театра "Градский Холл". Он написал музыку к фильмам "Вам и не снилось…", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и многим другим. Автор рок-опер "Юнона и Авось" (по поэме Андрея Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", а также опер и других произведений.
Warner Music Group (WMG) входит в "большую тройку" компаний звукозаписи, к которой также относят Sony Music и Universal Music. В марте 2022 года все три компании приостановили работу в России. Единственным участником ООО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" в ЕГРЮЛ указано ООО "Ворнер Мьюзик", основным владельцем которого (99,9%) значится голландская Warner Chappell Music Group (Netherlands) B.V.
 
БизнесТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала