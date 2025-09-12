Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-12T09:46+0300
2025-09-12T09:46+0300
09:46 12.09.2025
 
В Москве осудили мошенников, обманувших пенсионеров на 100 миллионов рублей

Мошенникам, обманывавшим пенсионеров в Москве, дали от 6 до 7 лет колонии

© РИА Новости . Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мошенникам, обманывавшим пенсионеров, в Москве был вынесен приговор, они совершили более 100 преступлений, причинив ущерб на сумму более 100 миллионов рублей, и получили от шести до семи лет колонии общего режима, сообщается в ГСУ СК РФ по столице.
"Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении шести участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении более 100 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)... В результате данных мошеннических действий был причинен значительный материальный ущерб гражданам, общая сумма которого превысила 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Уточняется, что приговором суда соучастникам "назначено наказание от шести до семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима".
Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года мошенники осуществляли руководящие функции в финансово-хозяйственной деятельности организаций в городе Москве. Злоумышленники разработали и реализовали преступную схему, направленную на хищение денежных средств у граждан. Данная схема представляла собой классическую финансовую пирамиду.
Виновные, как добавили правоохранители, заключили с потерпевшими свыше 100 договоров займа. Получив денежные средства от граждан, фигуранты присвоили их себе и распорядились ими по собственному усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по возврату денег и выплате процентов.
"Следователями столичного СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили подсудимых в инкриминированных преступлениях", - заключили в столичном СК.
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Суд взыскал с бизнесмена Пономарева более миллиарда рублей
Вчера, 17:08
 
Заголовок открываемого материала