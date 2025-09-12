Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Т-Банк понизил ставки по вкладам - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/t-bank-862192338.html
Т-Банк понизил ставки по вкладам
Т-Банк понизил ставки по вкладам - 12.09.2025, ПРАЙМ
Т-Банк понизил ставки по вкладам
Т-Банк понизил ставки по вкладам после решения совета директоров Банка России понизить ключевую ставку до 17%, следует из анализа РИА Новости на базе данных... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:23+0300
2025-09-12T14:23+0300
банки
финансы
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667970_0:143:2827:1733_1920x0_80_0_0_4247c26248208afd0aa3875f8b2d43d9.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Т-Банк понизил ставки по вкладам после решения совета директоров Банка России понизить ключевую ставку до 17%, следует из анализа РИА Новости на базе данных сайта кредитной организации. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Из данных на сайте Т-Банка следует, что ставка по годовому вкладу снизилась до 10,47% с 13,24%, по вкладу сроком на два месяца до 14,08% с 15,6%, на три месяца - до 13,14% с 15,18%.
https://1prime.ru/20250814/fas-860704200.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667970_164:0:2664:1875_1920x0_80_0_0_3eb4830a67f6bbae32ab268404f84ce3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, рф
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ
14:23 12.09.2025
 
Т-Банк понизил ставки по вкладам

Т-Банк понизил ставки по вкладам после решения ЦБ понизить ключевую ставку

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Т-Банк понизил ставки по вкладам после решения совета директоров Банка России понизить ключевую ставку до 17%, следует из анализа РИА Новости на базе данных сайта кредитной организации.
ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
Из данных на сайте Т-Банка следует, что ставка по годовому вкладу снизилась до 10,47% с 13,24%, по вкладу сроком на два месяца до 14,08% с 15,6%, на три месяца - до 13,14% с 15,18%.
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
14 августа, 10:33
 
БанкиФинансыРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала