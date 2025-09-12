https://1prime.ru/20250912/t-bank-862192338.html
Т-Банк понизил ставки по вкладам
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Т-Банк понизил ставки по вкладам после решения совета директоров Банка России понизить ключевую ставку до 17%, следует из анализа РИА Новости на базе данных сайта кредитной организации. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Из данных на сайте Т-Банка следует, что ставка по годовому вкладу снизилась до 10,47% с 13,24%, по вкладу сроком на два месяца до 14,08% с 15,6%, на три месяца - до 13,14% с 15,18%.
