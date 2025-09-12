https://1prime.ru/20250912/testirovschiki-862162507.html
Тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами этим летом - работодатели предлагают им в среднем 129 тысяч рублей, говорится в исследовании "Авито Работы", данные которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Эксперты "Авито Работы" проанализировали зарплатные предложения по ключевым офисным профессиям за лето 2025 года. Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили тестировщики - средние предлагаемые зарплаты на этих позициях выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 129 079 рублей в месяц за полный рабочий день", - говорится в исследовании.
Тестировщики ищут баги в программном обеспечении, проверяют функционал, безопасность и удобство продукта, и их фактический заработок зависит от уровня и опыта работы.
На втором месте в рейтинге - инженеры, которые летом могли рассчитывать в среднем на 105,5 тысячи в месяц. Замыкают тройку лидеров технологи - их средняя предлагаемая зарплата составила 97,2 тысячи в месяц.
Если смотреть в разрезе регионов, то больше всего предлагают соискателям из Ямало-Ненецкого автономного округа - около 137,7 тысячи рублей в месяц за полный рабочий день. На втором месте оказалась Москва, где за полную занятость летом этого года готовы были платить 124,6 тысячи рублей в месяц, а тройку регионов замкнула Сахалинская область, где кандидатам предлагали в среднем 121 тысячу рублей в месяц.
"Наибольший рост зарплат в офисном сегменте летом 2025 года наблюдается в банковской и инвестиционной сферах - здесь предложения для соискателей увеличились почти в полтора раза (+47%) за год. Параллельно компании усиливают фокус на клиентский сервис: зарплаты специалистов служб поддержки увеличились почти на треть (+32%), а в продажах - на четверть (+26%). Работодатели понимают, что качественное взаимодействие с клиентами и персонализированный подход становятся важнейшими факторами конкурентоспособности, поэтому готовы предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь и удержать сильных специалистов", - заявил директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилл Пшеничных.
