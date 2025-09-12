https://1prime.ru/20250912/tof-862182109.html
Тихоокеанский флот начал учения по охране морских коммуникаций
Тихоокеанский флот начал учения по охране морских коммуникаций - 12.09.2025, ПРАЙМ
Тихоокеанский флот начал учения по охране морских коммуникаций
Тихоокеанский флот приступил к командно-штабному учению на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана,... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:21+0300
2025-09-12T12:21+0300
2025-09-12T12:21+0300
экономика
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859998389_0:9:1417:806_1920x0_80_0_0_43df11c94d786823cd1dc52bccb90f84.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Тихоокеанский флот приступил к командно-штабному учению на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, сообщила журналистам пресс-служба ТОФ. "На Тихоокеанском флоте началось командно-штабное учение с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны. Учение проводится в соответствии с планом подготовки Военно-Морского Флота под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что к учению привлекается более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".
https://1prime.ru/20250817/mishustin--860818077.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859998389_79:0:1339:945_1920x0_80_0_0_b7e6336be9a3861a3e7aabe5c4deb54b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
Экономика, Технологии, РОССИЯ
Тихоокеанский флот начал учения по охране морских коммуникаций
Командование ТОФ проводит учения по охране морских коммуникаций
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Тихоокеанский флот приступил к командно-штабному учению на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, сообщила журналистам пресс-служба ТОФ.
"На Тихоокеанском флоте началось командно-штабное учение с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны. Учение проводится в соответствии с планом подготовки Военно-Морского Флота под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что к учению привлекается более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".
Мишустин рассказал о модернизации воздушного флота