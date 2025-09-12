https://1prime.ru/20250912/tof-862182109.html

Тихоокеанский флот начал учения по охране морских коммуникаций

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Тихоокеанский флот приступил к командно-штабному учению на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, сообщила журналистам пресс-служба ТОФ. "На Тихоокеанском флоте началось командно-штабное учение с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны. Учение проводится в соответствии с планом подготовки Военно-Морского Флота под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что к учению привлекается более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".

