Центробанк снизил ключевую ставку
13:34 12.09.2025
 
Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых, следует из заявления регулятора. Впрочем, это все же минимум с конца июля 2024 года.
ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали снижения ставки 12 сентября до 16% годовых, часть экспертов при этом допускали снижение лишь до 17%.
"Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.
Заголовок открываемого материала