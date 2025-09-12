ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке

https://1prime.ru/20250912/tsb--862188478.html

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в заявлении. В предыдущем заявлении по ставке, в июле, формулировка сигнала была точно такой же.

