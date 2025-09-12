Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке - 12.09.2025
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке
2025-09-12T13:43+0300
2025-09-12T13:43+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в заявлении. В предыдущем заявлении по ставке, в июле, формулировка сигнала была точно такой же.
13:43 12.09.2025
 
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в заявлении.
В предыдущем заявлении по ставке, в июле, формулировка сигнала была точно такой же.
Центробанк снизил ключевую ставку
