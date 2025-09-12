https://1prime.ru/20250912/tsb--862189488.html

ЦБ уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию

ЦБ уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения поправок в бюджет на 2025 год, при этом изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой регулятором денежно-кредитной политики, говорится в релизе, опубликованном ЦБ. "Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения Правительством в Государственную Думу поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - сообщили в регуляторе.

