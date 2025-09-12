https://1prime.ru/20250912/tsb--862189488.html
ЦБ уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию
ЦБ уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию
Банк России уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения поправок в бюджет на 2025 год, при этом изменение параметров бюджетной... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T13:49+0300
2025-09-12T13:49+0300
2025-09-12T13:49+0300
банк россии
финансы
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862189327_0:152:3098:1895_1920x0_80_0_0_939386d0f33baa37aa6c7beaf072db9d.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения поправок в бюджет на 2025 год, при этом изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой регулятором денежно-кредитной политики, говорится в релизе, опубликованном ЦБ. "Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения Правительством в Государственную Думу поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - сообщили в регуляторе.
https://1prime.ru/20250912/tsb-862188076.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862189327_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_9b5d4cad849b882f10a5d4b26c62c352.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россии
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию
ЦБ уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после поправок в бюджет
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения поправок в бюджет на 2025 год, при этом изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой регулятором денежно-кредитной политики, говорится в релизе, опубликованном ЦБ.
"Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения Правительством в Государственную Думу поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - сообщили в регуляторе.
ЦБ будет поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий