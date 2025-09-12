Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию - 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения поправок в бюджет на 2025 год, при этом изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой регулятором денежно-кредитной политики, говорится в релизе, опубликованном ЦБ. "Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения Правительством в Государственную Думу поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - сообщили в регуляторе.
13:49 12.09.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения поправок в бюджет на 2025 год, при этом изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой регулятором денежно-кредитной политики, говорится в релизе, опубликованном ЦБ.
"Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения Правительством в Государственную Думу поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - сообщили в регуляторе.
ЦБ будет поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий
Банк РоссииФинансыРОССИЯБанк России
 
 
